Daniel Ricciardo pode estar afastado do paddock da Fórmula 1 desde sua saída da Racing Bulls no segundo semestre do ano passado, mas o australiano não deixou totalmente o esporte. A Enchanté, marca de lifestyle do piloto, assinou uma parceria com a equipe italiana para patrocinar o carro da brasileira Rafaela Ferreira na F1 Academy.

Na nova colaboração, o logotipo da Enchanté será exibido no carro e no macacão da brasileira. Ao anunciar a notícia nas mídias sociais, a marca publicou: "A Enchanté está no grid da F1A! Estamos entusiasmados em anunciar nossa parceria com a Academia da Visa Cash App Racing Bulls como parceiro oficial de vestuário e lifestyle".

Comentando em um comunicado à imprensa, o ex-piloto explicou:

"A Enchanté sempre veio de um lugar de diversão", disse Ricciardo em um comunicado à imprensa. "Ter uma boa aparência, sentir-se bem. Entrar em um carro nessas velocidades exige muita confiança, e sei que o fato de me sentir confortável ao andar pelo paddock alimenta tudo isso. Essa parceria entre a Enchanté e e a Academia Racing Bulls é algo que nos deixa muito animados e esperamos criar uma extensão de moda no paddock, que vem sendo construída nos últimos anos".

Rafaela Ferreira, Campos Racing Foto de: Red Bull Content Pool

Ferreira acrescentou: "Gosto de brincar com meu estilo e frequentemente uso roupas para expressar quem sou. Essa é uma parceria muito empolgante, pois adoro a vibração divertida que a Enchanté traz, então mal posso esperar para levar a confiança que ela me dá para a pista. Estou ansioso para usar a coleção no fim de semana, na minha primeira vez dirigindo com o carro em Miami".

A notícia vem meses após Ricciardo perder sua vaga na F1 na Racing Bulls. O piloto de 35 anos, que já esteve em equipes como HRT, Toro Rosso (agora Racing Bulls), Red Bull, McLaren e Renault, deixou a categoria após uma passagem de quase 14 anos. Ao longo de sua carreira, ele teve oito vitórias em corridas, 32 pódios e três pole positions.

Ricciardo comentou na época de sua saída: "Amei esse esporte durante toda a minha vida. É selvagem e maravilhoso e tem sido uma jornada. Às equipes e indivíduos que fizeram sua parte, obrigado. Aos fãs que amam o esporte, às vezes mais do que eu, obrigado. Sempre terá seus altos e baixos, mas tem sido divertido e, verdade seja dita, eu não mudaria isso. Até a próxima aventura".

