15 australianos correram na Fórmula 1 desde 1950. Seis subiram ao pódio, cinco venceram corridas e dois se tornaram campeões mundiais, com a Oscar Piastri, da McLaren, aumentando a possibilidade de um terceiro.

Houve vários australianos que chegaram à F1, mas não conseguiram um carro decente. David Brabham e Larry Perkins passaram por momentos difíceis e não conseguiram marcar nenhum ponto, mas tiveram sucesso em outros lugares.

A promissora carreira de Dave Walker foi destruída por uma temporada conturbada na Lotus em 1972, quando o brasileiro e companheiro de equipe Emerson Fittipaldi conquistou o título de pilotos e Walker não conseguiu marcar nenhum ponto.

Portanto, aqui está nossa lista dos principais pilotos australianos que tiveram um grande impacto na F1. Nossa classificação se baseia no que eles conseguiram na F1, levando em conta os carros que tinham à disposição.

5. Oscar Piastri

Oscar Piastri, McLaren Foto de: Lars Baron

Anos: 2023-atual

Largadas: 51

Vitórias: 5

Pódios: 14

Poles: 2

Títulos: 0

Campeão novato na Fórmula Renault Eurocup, na F3 e na F2, Piastri foi então o alvo de uma batalha entre a Alpine e a McLaren. A McLaren venceu e Piastri fez sua estreia na F1 em 2023.

Ao lado de Lando Norris, ele rapidamente impressionou, terminando em nono na classificação, contra o sexto lugar de Norris, embora o gerenciamento dos pneus às vezes fosse um problema. Piastri também obteve uma espécie de vitória na F1 ao vencer a corrida sprint no Catar em outubro.

Embora Norris tenha continuado a liderar a revitalizada McLaren em 2024, o desenvolvimento e a ascensão de Piastri foram fortes. Sua primeira vitória no GP da Hungria foi um pouco confusa, em meio a ordens de equipe, mas a segunda, no Azerbaijão, foi conquistada de forma brilhante após um duelo com Charles Leclerc, da Ferrari.

Piastri terminou em quarto lugar no campeonato e sua contribuição ajudou a McLaren a conquistar seu primeiro título de construtores desde 1998.

Piastri começou 2025 com três vitórias em cinco GPs. A batalha com Norris aumentou de intensidade, com o rápido britânico cometendo mais erros do que seu companheiro de equipe de 24 anos.

Dada a idade, a frieza sob pressão e a habilidade de Piastri, parece muito provável que ele logo ultrapasse seu empresário para chegar ao topo desta lista...

4. Mark Webber

Mark Webber, Red Bull Racing RB8 Foto de: Sutton Images

Anos: 2002-13

Largadas: 215

Vitórias: 9

Pódios: 42

Poles: 13

Títulos: 0

Vencedor de corridas na F3000, Webber obteve um sensacional quinto lugar em sua estreia na F1 com a Minardi, os primeiros pontos da equipe em mais de dois anos.

Isso deu o tom para os três primeiros anos de Webber na F1, com um desempenho forte em um carro medíocre, primeiro na Minardi e depois na Jaguar. Houve alguns esforços de classificação impressionantes, principalmente o segundo lugar no GP da Malásia de 2004, mas quando Webber entrou para a Williams em 2005, seu melhor resultado ainda era aquele famoso quinto lugar.

Webber chegou à Williams no momento errado, com a equipe iniciando uma queda de longo prazo à medida que seu relacionamento com a fornecedora de motores BMW se deteriorava. Ele superou por pouco o companheiro de equipe Nick Heidfeld na classificação e marcou seu primeiro pódio no GP de Mônaco, mas o carro do ano seguinte, com motor Cosworth, era menos competitivo e os pontos eram escassos.

Webber fez a principal mudança de sua carreira na F1 em 2007, juntando-se à Red Bull ao lado de David Coulthard. A equipe estava em ascensão e, em 2009, era uma das líderes, com Webber conquistando sua primeira pole e vitória no GP da Alemanha.

Mas esse também foi o ano da chegada do 'prodígio' da Red Bull, Sebastian Vettel. O novato alemão cometeu erros estranhos, mas era rápido - e foi Vettel quem levou a melhor sobre Jenson Button, da Brawn, no campeonato, com Webber terminando em quarto lugar depois de uma segunda vitória no Brasil.

A temporada de 2010 foi a grande chance de Webber. O RB6 foi o carro mais rápido da temporada e as vitórias na Espanha, em Mônaco, na Grã-Bretanha e na Hungria ajudaram Webber a chegar a uma vantagem de 14 pontos a apenas três GPs do fim. Mas então duas coisas cruciais aconteceram.

A primeira foi o erro de Webber no GP da Coreia, que bateu enquanto perseguia o líder Vettel. E a segunda foi a equipe permitir que o alemão liderasse um 1-2 no Brasil.

Isso significou que Webber foi para Abu Dhabi oito pontos atrás de Fernando Alonso, da Ferrari, e sete à frente de Vettel. É famoso o fato de Webber ter feito o pit stop cedo demais na corrida, a Scuderia cometeu o mesmo erro ao tentar cobri-lo e Vettel ficou com a vitória e o título.

Depois disso, Vettel passou a dominar cada vez mais a equipe. Além de geralmente ser mais rápido, ele também tinha o apoio da gerência, como demonstrado pelas consequências (ou falta delas) do erro de julgamento de Vettel no GP da Turquia de 2010 e da ignorância das ordens de equipe no GP da Malásia de 2013, no caso Multi 21.

A nona e última vitória de Webber na F1 foi no GP da Inglaterra de 2012, embora ele já tivesse destacado suas habilidades nas desafiadoras ruas de Monte Carlo com uma segunda vitória no GP de Mônaco.

No geral, Webber ficou para trás enquanto Vettel alcançava o quarto título consecutivo de pilotos. Depois de um 2013 sem vitórias, quando Vettel venceu 13 vezes, Webber se aposentou da F1 para embarcar em uma bem-sucedida carreira no Mundial de Endurance (WEC) com a Porsche, que atingiu o auge com o título em 2015.

3. Daniel Ricciardo

Daniel Ricciardo, McLaren, 1ª posição, faz um sapatinho no pódio Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Anos: 2011-24

Largadas: 257

Vitórias: 8

Pódios: 32

Poles: 3

Títulos: 0

Ricciardo tem menos vitórias, menos pódios e não chegou tão perto de ganhar um título quanto Webber, então por que ele está à frente nesta lista?

Ricciardo nunca teve um pacote competitivo tão consistente quanto Webber teve com as Red Bulls de 2009 a 2013 e conseguiu algo que seu antecessor nunca conseguiu: superar o companheiro de equipe Vettel em uma temporada.

Depois de estrear na equipe HRT e impressionar na Toro Rosso, Ricciardo foi para a Red Bull logo no início da era turbo-híbrida. A equipe perdeu sua vantagem competitiva para a Mercedes, mas Ricciardo conquistou três vitórias em seu caminho para o terceiro lugar no campeonato e terminou 71 pontos à frente de Vettel, que então foi para a Ferrari.

Embora tenha sido superado por pouco pelo novo companheiro de equipe Daniil Kvyat em 2015, Ricciardo ainda liderou a Red Bull na maioria das vezes.

Ele fez isso novamente em 2016, apesar da chegada vitoriosa da estrela em ascensão Max Verstappen. Ricciardo terminou em terceiro lugar, atrás da dupla da Mercedes, Nico Rosberg e Lewis Hamilton, e pela segunda vez ficou no topo da lista dos 50 melhores da revista Autosport, publicação irmã do Motorsport.com, no final do ano.

Ricciardo superou Verstappen e ficou em quinto lugar na classificação de 2017 e começou 2018 com excelentes vitórias na China e em Mônaco, mas o ímpeto da Red Bull estava mudando. Percebendo que Verstappen era o futuro da equipe, Ricciardo foi para Renault.

Houve alguns momentos desafiadores e nenhuma vitória na fabricante francesa, mas Ricciardo superou os companheiros de equipe Nico Hulkenberg e Esteban Ocon. Ele completou seu tempo lá com pódios em Nurburgring e Ímola antes de ir para a McLaren.

Ricciardo teve dificuldades para se adaptar ao maquinário da McLaren em 2021-22 e foi amplamente superado pelo novo companheiro de equipe Norris. Ele, no entanto, mostrou sua classe quando surgiu a oportunidade em Monza, liderando um 1-2 no GP da Itália de 2021.

Ricciardo teve mais uma chance quando substituiu Nyck de Vries na então AlphaTauri (agora Racing Bulls) em 2023 e houve até a chance de um retorno à Red Bull para substituir Sergio Pérez. Mas ele teve dificuldades para redescobrir sua antiga magia e, depois de ser superado por Yuki Tsunoda, foi substituído por Liam Lawson após o GP de Singapura de 2024.

Em seu auge, Ricciardo provavelmente era bom o suficiente para ser campeão, ou pelo menos disputar um título, mas nunca teve a chance. Há pouca dúvida de que ele foi um vencedor de grandes GPs, quase todas as suas oito vitórias vieram em estilo dramático.

2. Alan Jones

Alan Jones, Williams FW07B Ford Foto de: Motorsport Images

Anos: 1975-81, 1983, 1985-86

Largadas: 116

Vitórias: 12

Pódios: 24

Poles: 6

Títulos: 1 (1980)

Talvez subestimado pela história, Jones foi um piloto 'durão' que provavelmente teria conquistado mais vitórias se não tivesse decidido se aposentar no final de 1981. No entanto, ele é um dos dois únicos australianos a vencer o campeonato de pilotos e está empatado com o americano Mario Andretti em 12 vitórias em GPs.

Filho do respeitado Stan Jones, piloto dos anos 50, ele teve dificuldades financeiras para dar início à sua carreira nos anos 70, mas continuou trabalhando. Ele fez sua primeira largada no campeonato de F1 em 1975, pilotando um Hesketh para Harry Stiller, para quem Jones havia corrido anteriormente.

Jones foi então contratado pela equipe Embassy de Graham Hill para substituir o lesionado Rolf Stommelen, marcando seus primeiros pontos com o quinto lugar no GP da Alemanha. Ele se juntou à Surtees em 1976, mas achou difícil trabalhar com o chefe de equipe e campeão mundial John Surtees, apesar do potencial do TS19.

A profundidade do problema na Surtees era tão grande que Jones estava preparado para se afastar, apenas para voltar à F1 com a Shadow após a terrível morte de Tom Pryce durante o GP da África do Sul de 1977, a terceira rodada da campanha. Depois disso, Jones esteve sempre próximo da zona de pontos no sólido, mas não espetacular DN8.

O destaque indiscutível do ano foi uma vitória notável no GP da Áustria, afetado pela chuva. Largando em 14º lugar, Jones subiu na classificação nas condições escorregadias iniciais e herdou a vitória quando o McLaren de James Hunt, que liderava a corrida, estourou o motor.

Depois de quase ir para Ferrari, Jones entrou para a então nova equipe Williams. Ele rapidamente se entrosou com Frank Williams e Patrick Head, com alguns desempenhos promissores no simples FW06.

Assim que a equipe conseguiu dominar o FW07, a versão de Head do Lotus 79 com efeito solo, Jones se tornou o líder na segunda metade de 1979. Ele venceu quatro dos últimos seis GPs e terminou em terceiro lugar no campeonato.

Todas as promessas foram cumpridas em 1980. Jones venceu cinco vezes e subiu ao pódio outras cinco vezes, derrotando o brasileiro Nelson Piquet, da Brabham, e Carlos Reutemann, companheiro de equipe da Williams, pelo título. Ele também venceu o GP da Espanha, mais tarde destituído de seu status de pontos graças à guerra entre a FISA e a FOCA, e o GP da Austrália, que não era válido pelo campeonato.

Jones foi indiscutivelmente ainda melhor em 1981, mas um pouco de má sorte e um erro estranho o limitaram a duas vitórias e ao terceiro lugar na tabela. Ele surpreendeu a Williams ao se aposentar da F1 no final da temporada, perdendo assim a chance de pilotar o FW08 que levaria Keke Rosberg ao título de 1982.

Ele flertou com a Ferrari para um retorno no final de 1982, fez um breve retorno com a Arrows em 1983 e depois se juntou à operação da Haas Lola para 1985-86.

O projeto não foi um sucesso, com Alan obtendo seu melhor resultado com o quarto lugar no GP da Áustria de 1986, e foi encerrado no final da temporada. Jones então se tornou comentarista, embora tenha continuado a competir em carros esportivos e principalmente em carros de turismo até o final da década de 1990.

1. Jack Brabham

John Surtees, Cooper, Vencedor da corrida Jack Brabham, Brabham, Jochen Rindt, Cooper Foto de: David Phipps

Anos: 1955-70

Largadas: 126

Vitórias: 14

Pódios: 31

Poles: 13

Títulos: 3 (1959-60, 1966)

Brabham é uma das lendas da F1, não apenas por ter conquistado três títulos durante sua longa carreira, mas também por ter fundado a equipe de mesmo nome, com a qual conquistou seu último título na F1.

Ele já havia acumulado considerável experiência técnica e mecânica antes de correr na Austrália, primeiro em carros miniatura em ovais de terra - onde aperfeiçoou um estilo dramático que levaria para a F1 - e depois em corridas de circuito.

Brabham foi bem-sucedido e viajou para o Reino Unido em 1955. Ele logo passou a fazer parte dos esforços da Cooper e, depois de ter feito uma largada no campeonato por temporada em 1955 e 1956, juntou-se à equipe de F1 da Cooper em 1957.

Os ágeis Coopers com motor central estavam em desvantagem em termos de capacidade de motor até 1959, quando chegou a unidade Coventry Climax de 2,5 litros. Brabham obteve sua vitória na F1 no BRDC International Trophy com o T51 e conquistou sua primeira vitória no campeonato mundial de GP apenas uma semana depois, em Mônaco.

Brabham lutou pelo campeonato contra Tony Brooks, da Ferrari, e contra o Rob Walker Cooper, da Stirling Moss. Ele tinha mais confiabilidade do que qualquer um dos dois, obtendo duas vitórias e três outros pódios, e conquistou o título na final de Sebring, empurrando seu carro para a linha de chegada após ficar sem combustível.

O T53 aprimorado, combinado com a fragilidade do rápido Lotus 18, ajudou Brabham a dominar em 1960. Ele registrou três poles e cinco vitórias, incluindo uma vitória contra as Ferraris mais potentes no GP da França, que Brabham mais tarde escolheu como sua melhor corrida.

A Cooper perdeu sua vantagem com o início da era das 1500cc em 1961 e a Ferrari ganhou vantagem antes que a Lotus e a BRM assumissem o controle. As ambições de Brabham eram maiores e, em 1962, ele saiu para correr por sua própria equipe, a Brabham Racing Organisation, com carros construídos pela empresa Motor Racing Developments que ele havia fundado com Ron Tauranac.

Os problemas de confiabilidade atrapalharam os primeiros Brabhams. Além disso, Jack não se importava em ser o segundo piloto de Dan Gurney quando se tratava de pilotar. Na verdade, foi Gurney quem conquistou a primeira vitória da Brabham como construtora no GP da França de 1964, e Jack pensou em se aposentar como piloto.

Mas a decisão de Gurney de deixar a equipe para iniciar sua própria operação e a promessa da Brabham-Repco para os novos regulamentos de três litros de 1966 fizeram com que Jack continuasse.

Sempre em seu melhor momento, quando sabia que o equipamento era competitivo, Brabham estava à altura da ocasião e conquistou o título de 1966 com quatro vitórias, seu primeiro campeonato mundial de GP em seis anos. Ele continua sendo o único piloto a conquistar o título da F1 em um carro com seu próprio nome.

Brabham gostava de experimentar novas peças primeiro e isso contribuiu para que ele fosse derrotado em 1967 pelo companheiro de equipe Denny Hulme. A equipe mais uma vez conquistou o campeonato de construtores, ajudada pelo histórico de acabamento ruim do Lotus 49.

A resposta da Repco ao Cosworth DFV para 1968 não foi nada confiável e Jochen Rindt foi o mais rápido da equipe. Jacky Ickx desempenhou esse papel, pois a mudança para os DFVs impulsionou a equipe em 1969 e o belga obteve duas vitórias em GPs, enquanto Jack conseguiu uma bela vitória no International Trophy, que não era válido pelo campeonato.

A Brabham estava novamente preparada para se aposentar antes de 1970 se Rindt pudesse ser persuadido a retornar da Lotus, mas isso não aconteceu. Assim, Jack continuou por mais um ano e mostrou que ainda era competitivo aos 44 anos de idade.

O BT33 estava com um ritmo. Brabham venceu o GP da África do Sul, que abriu a temporada, e deveria ter vencido em Mônaco (negado por seu famoso erro na última curva, que permitiu a ultrapassagem de Rindt) e em Brands Hatch (onde ele venceu Rindt antes de ficar sem combustível na última volta).

Brabham finalmente deixou a F1 no final de 1970, depois de terminar em sexto lugar na classificação, e vendeu sua parte na equipe para a Tauranac.

Brabham passou a desenvolver outros interesses comerciais, mas continuou envolvido com o automobilismo. Todos os seus filhos se tornaram pilotos e Jack continuou a aparecer em eventos históricos, como o Goodwood Revival, até os anos 2000. Ele morreu em 2014, aos 88 anos.

Jack Brabham, Brabham BT33 Ford Foto de: Motorsport Images

