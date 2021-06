F1: Ocon renova com Alpine até o final de 2024

O mercado de pilotos da Fórmula 1 segue bastante movimentado. E a confirmação mais recente tira mais um potencial candidato da luta pela segunda vaga na Mercedes: Esteban Ocon seguirá correndo pela Alpine por mais três temporadas, até o final de 2024.

O piloto francês estreou na F1 em 2016, entrando no meio da temporada para correr pela equipe Manor. No ano seguinte, iniciou uma passagem pela Force India, ficando até o final de 2018, já na Racing Point, quando perdeu a vaga de 2019 para Lance Stroll, filho de Lawrence, novo dono da equipe.

Após um ano como piloto reserva e de testes da Mercedes, Ocon voltou ao grid em 2020 com a Renault, passando por uma temporada difícil de readaptação, voltando a obter resultados melhores apenas no fim do ano, coroado com um segundo lugar no GP de Sakhir, seu primeiro pódio na F1.

Na Alpine, Ocon começou o ano mostrando mais consistência e obtendo resultados melhores que seu novo companheiro, Fernando Alonso, mas o abandono no GP do Azerbaijão, junto com o sexto lugar do bicampeão colocam o espanhol à frente dele no Mundial por apenas um ponto de diferença.

Mesmo assim, a Alpine já vinha destacando o bom trabalho de Ocon, com o CEO da marca, Laurent Rossi, afirmando durante o final de semana do GP de Mônaco que o objetivo era manter o piloto francês.

Apesar de correr por fora, Toto Wolff havia mencionado no começo do ano que Ocon era um dos nomes considerados para a vaga na Mercedes em 2022, junto de George Russell, enquanto Lewis Hamilton é dado como certo para seguir com a equipe alemã. Mas Wolff havia dito que, antes do francês ser avaliado, a Alpine precisava decidir seu futuro.

"Estamos muito felizes por manter Esteban como parte da família Alpine", disse Laurent Rossi, CEO da Alpine. "Desde seu retorno à equipe em 2020, Esteban tem crescido em confiança e estatura, entregando constantemente bons resultados e ajudando no desenvolvimento do carro".

"Apesar de sua idade, ele tem uma grande experiência na F1 e está em uma trajetória positiva tanto em maturidade quanto habilidade no volante".

"Estou muito feliz por continuar com a equipe para além deste ano e é uma sensação fantástica garantir meu futuro com a Alpine", disse Esteban Ocon. "Ambos estamos progredindo bem juntos desde que cheguei à equipe e pretendo manter isso adiante".

"Há grandes desafios pela frente com os novo regulamento de 2022. Tenho certeza de que vamos atingir nossos objetivos trabalhando juntos e continuando nossa história. Frequentemente lembro do GP de Sakhir no ano passado e o pódio, e isso me motiva a criar memórias especiais como essa".

O anúncio da Alpine vem dias antes do GP da França, onde tanto Ocon quanto a equipe correrão em casa no circuito de Paul Ricard.

Com a confirmação de Ocon, a Alpine garante sua dupla pelo menos para 2022, já que Fernando Alonso também está em um contrato de múltiplas temporadas.

