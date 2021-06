Lando Norris teve uma queda de três posições no grid de largada para o GP do Azerbaijão da Fórmula 1 depois de ser julgado por ter infringido as regras da bandeira vermelha.

Norris foi colocado sob investigação durante a sessão classificatória neste sábado (05) depois de ter completado uma volta cronometrada - antes de Antonio Giovinazzi trazer a bandeira vermelha da sessão.

Como as bandeiras vermelhas foram acionadas no momento em que o piloto da McLaren estava a uma pequena distância da entrada dos boxes, o britânico foi chamado para entrar - mas sentiu que era tarde demais para obedecer.

Norris então teve que circular mais uma vez pelo circuito de Baku - o que chamou a atenção dos comissários.

A FIA considerou o depoimento de Norris e da McLaren de que o piloto não pôde entrar nos boxes naquele momento, mas optou por aplicá-lo a uma punição de três posições - junto com três pontos de penalidade em sua carteira.

"Os comissários ouviram o piloto do carro 4 (Lando Norris) e os representantes da equipe e analisaram as evidências de vídeo e tempo", disse a declaração da FIA.

"NOR [Norris] estava apenas na longa reta de chegada quando as bandeiras vermelhas foram exibidas."

“Durante a audiência o piloto admitiu que travou e estava empenhado e capaz de entrar no pit lane. Naquele momento, ele não tinha a certeza do que fazer e perguntou à sua equipe pelo rádio."

"Embora a equipe tenha ordenado que ele entrasse imediatamente nos boxes, era tarde demais e Norris cruzou a linha de chegada mais uma vez. Os comissários presumem que se uma bandeira vermelha não for respeitada durante a classificação, uma queda de 5 posições no grid é apropriada."

"No entanto, se considerarmos que o piloto teve pouco tempo para reagir devido à sua posição na pista, uma queda de 3 posições no grid é suficiente como exceção."

Isso significa que Norris, que se classificou em sexto, largará do nono lugar na corrida deste domingo, elevando Sergio Pérez para sexto, Yuki Tsunoda para o sétimo e Fernando Alonso para o oitavo.

A adição de três pontos de penalidade à licença de Norris resultou em um acúmulo de oito pontos em um período de 12 meses para o piloto - com 12 pontos significando a proibição de uma corrida.

