Sergio Pérez se sentiu “muito chateado” por não se classificar na primeira fila do grid neste sábado (05) em Baku, depois de cometer um erro no Q3.

Pérez entrou na sessão classificatória para o GP do Azerbaijão da Fórmula 1 com o tempo mais rápido do fim de semana e parecia estar na disputa pela pole position depois de ter conquistado o segundo lugar para a Red Bull no Q2.

No entanto, o mexicano caiu para a sétima posição com sua primeira volta no Q3, rodando 0s699 mais lento que a Ferrari de Charles Leclerc.

Uma bandeira vermelha causada pela batida de Yuki Tsunoda encerrou mais cedo o Q3, impedindo Pérez de melhorar seu tempo de volta e o deixando quatro posições atrás do companheiro de equipe Max Verstappen. Uma penalidade sofrida por Lando Norris após infringir as regras de bandeira vermelha, no entanto, elevou o mexicano para sexto lugar.

“Foi uma grande decepção hoje,” disse Checo ao Motorsport.com sobre sua volta no Q3.

“Fiz uma ótima volta, na curva 4, estava dois décimos acima do meu tempo e travei. Acho que estava um pouco perto demais do Lando, e o vento aumentou."

“Estava bastante confiante em conseguir um bom tempo de volta com isso. Estivemos fortes durante todo o fim de semana. No Q3, quando realmente importava, foi um desastre.”

Checo disse que embora houvesse "muitos pontos positivos" em seu fim de semana até agora, ele acreditava que poderia ter garantido uma largada na primeira fila para a escuderia austríaca.

“Estou muito, muito chateado hoje, dado que deveríamos definitivamente estar entre os dois primeiros, na primeira fila” disse.

"Mas há muitos aspectos positivos. Acho que somos capazes de ter um ritmo de corrida forte também."

O piloto da Red Bull ficou frustrado com a forma como o pelotão se amontoou durante a sessão de classificação, alegando que alguns pilotos quebraram um acordo de cavalheiros ao ultrapassarem carros que se preparavam para começar uma volta rápida.

“Com as voltas de saída, como todos nós queremos estar juntos, é um desastre começar aquela volta”, disse Pérez.

“Na verdade, em termos de posição na pista, o Q3 foi a pior que tive durante todo o fim de semana.

“Fomos todos ao mesmo tempo, e as pessoas criaram brechas, mas depois outros ultrapassaram, não respeitando o acordo de cavalheiros. Isso só tornou as coisas um pouco mais difíceis."

“E não fizemos uma [boa] volta quando realmente importava hoje. Isso é muito simples", concluiu.

