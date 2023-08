A Fórmula 1 fechou a sexta-feira em Zandvoort com uma segunda sessão de treinos livres meio conturbada, com uma interrupção de quase dez minutos devido a uma batida dupla de Oscar Piastri e Daniel Ricciardo na curva três. Mas, no final, Lando Norris superou Max Verstappen por apenas 0s023 para garantir a liderança e o melhor tempo da sexta-feira.

Completaram o top 10: Alex Albon, Lewis Hamilton, Yuki Tsunoda, Pierre Gasly, Sergio Pérez, Lance Stroll, Valtteri Bottas e Fernando Alonso, enquanto Charles Leclerc foi o 11º, George Russell o 14º e Carlos Sainz o 16º.

A bandeira vermelha foi acionada com 10 minutos de sessão devido a um duplo incidente na curva três, a primeira inclinada do circuito. Piastri perdeu o controle da McLaren e bateu, ficando com a ponta do carro na pista. Por estar no traçado, Ricciardo tentou desviar, mas também acabou se perdendo e acabou batendo metros antes na mesma barreira de proteção.

A sessão foi retomada com pouco mais de 35 minutos ainda no relógio. Verstappen liderava com 01min12s449, 0s195 à frente de Pérez, com Hamilton e Russell na sequência, a 0s264 e 0s364 e Piastri em quinto. Destes, todos com pneus médios exceto o australiano, que havia feito sua marca de duros.

Os pilotos já saíram dos boxes com os pneus macios para as simulações de classificação e, com isso, a ordem mudou rapidamente. Na metade da sessão, era Norris quem liderava com 01min11s330, 0s238 à frente de Verstappen, com Hamilton em terceiro a 0s308, enquanto Gasly, Stroll, Bottas, Sargeant, Pérez, Tsunoda e Albon completavam o top 10.

Na sequência, os pilotos trocaram as simulações de classificação pelas de corrida, com tanques cheios e tempos mais altos. Neste momento, Norris liderava à frente de Verstappen, Albon, Hamilton e Tsunoda.

No final, não tivemos mais mudanças. Lando Norris terminou como o mais rápido da sessão e do dia, com 01min11s330. Max Verstappen foi o segundo, a apenas 0s023. Alex Albon surpreendeu ao terminar em terceiro, a 0s269 do britânico da McLaren. Lewis Hamilton foi o quarto e Yuki Tsunoda o quinto.

Completaram o top 10: Pierre Gasly, Sergio Pérez, Lance Stroll, Valtteri Bottas e Fernando Alonso, enquanto Charles Leclerc foi o 11º, George Russell o 14º e Carlos Sainz o 16º.

A Fórmula 1 volta à Zandvoort para duas sessões no sábado. Primeiro, às 06h30, o terceiro treino livre, com transmissão do Bandsports e da F1TV Pro. Na sequência, às 10h, tem a classificação, que define o grid de largada para o GP da Holanda, com transmissão da Band, Bandsports e F1TV Pro. E já anote aí! Assim que acabar o quali tem Q4 AO VIVO no canal do Motorsport.com no YouTube com uma análise completa do sábado e projeção do domingo. Não perca!

SEXTA-LIVRE AO VIVO: Drugovich candidato à vaga na Sauber e a sexta na Holanda

VÍDEO: Enzo Fittipaldi abre o jogo sobre Red Bull

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast #244 – Que tipo de mudanças teremos na F1 após férias?

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: