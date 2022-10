Carregar reprodutor de áudio

Uma das polêmicas surgidas no paddock da Fórmula 1 durante o GP de Singapura foram as especulações de que Red Bull e Aston Martin teriam violado o teto orçamentário da temporada passada. E em meio a pedidos das rivais por punições caso isso seja confirmado, Max Verstappen disse que as rivais deveriam "calar a boca".

No ano passado, o teto orçamentário foi definido em 145 milhões de dólares e, enquanto não há confirmação das violações, saberemos a realidade na quarta-feira, quando a FIA entregará os certificados de compliance para as equipes. Mas, segundo os chefes é basicamente um "segredo aberto" que isso aconteceu.

A Red Bull vem negando veementemente que excedeu o teto de gastos, com Christian Horner dizendo que considera tomar uma atitude contra os comentários "difamatórios" de Mercedes e Ferrari. Mas Toto Wolff vê a ameaça do rival como "barulho".

Mas Verstappen, que chegou à Singapura sob a expectativa de conquistar o bicampeonato, disse que não ficou impressionado com a atitude dos rivais. Questionado pelo Motorsport.com se é frustrante ver sua equipe no centro dos rumores, ele disse: "Sei de onde isso vem, então...".

"Bem, pelo que eu escuto da equipe, não [há problemas]. Claro, aí as outras equipes começam a falar sendo que eles não têm nenhuma informação, eu acho isso um pouco bobo. Calem a boca".

Wolff disse que não sentiu medo pelas ameaças de Horner, diendo ter confiança de que a FIA irá lidar com o caso de forma correta.

"É apenas barulho. No final, há um processo que culmina na quarta-feira. Teremos os certificados de compliance, que serão emitidos ou não. E se alguém não cumpriu com o teto, há um processo e uma governança em vigor".

"Eu tenho 100% de certeza de que a FIA fará o que é certo. Então tudo é conversa até lá. E, para nós, é importante que o teto seja respeitado. É uma pedra fundamental do novo regulamento. E eu espero que todas as equipes tenham feito isso".

