Charles Leclerc admitiu que ficou surpreso como Sergio Pérez conseguiu abrir tanta diferença nos estágios finais do GP de Singapura de Fórmula 1 depois de se libertar do alcance do DRS.

O piloto da Ferrari parecia pronto para desafiar a liderança contra Pérez após o período final do safety car da corrida de Marina Bay. Mas, apesar de seguir Perez por várias voltas depois que o DRS foi ativado, e mesmo parecendo perto de tentar uma ultrapassagem, o ataque de Leclerc caiu a medida que o mexicano saia do alcance.

Enquanto Pérez tentava abrir uma vantagem para cobrir qualquer possível penalidade pós-corrida por sua violação das regras do safety car, Leclerc não tinha resposta. Essa melhora no ritmo foi crucial para o piloto da Red Bull, pois mais tarde ele recebeu uma penalidade de cinco segundos por não deixar mais de 10 carros de distância atrás do safety car, e se ele não tivesse escapado, Leclerc teria herdado a vitória.

Falando sobre essa fase da corrida, Leclerc disse que, uma vez que Pérez entrou no ar, seus pneus ganharam vida e isso lhe deu uma grande vantagem.

“Fiquei bastante surpreso porque assim que perdi o DRS, acho que foi exatamente no momento em que também os pneus do Checo começaram a funcionar corretamente”, disse. “Infelizmente, eu perdi um pouco.

“Mas sim, antes disso, tudo estava realmente no limite. Quero dizer, no ar sujo, em condições como esta, o menor erro, você paga muito. Eu cometi alguns erros. Eu estava apenas tentando estar o mais próximo possível porque eu tinha que fazer basicamente a ultrapassagem na reta.

“Não podia entrar na zona de travagem e travar mais tarde porque não sabia realmente como era a pista, por dentro. E eu não queria correr esse risco.

“Teve uma volta em que estava muito perto e eu realmente pensei em entrar e frear mais tarde. Mas para mim, não valeu a pena. Eu estava apenas esperando a oportunidade certa. Mas infelizmente não chegou ao fim.”

Charles Leclerc, Ferrari, 2nd position, with Sergio Perez, Red Bull Racing, 1st position, in Parc Ferme Photo by: Carl Bingham / Motorsport Images

Leclerc sugeriu que o desempenho da Ferrari contra a Red Bull no GP de Singapura mostrou que eles foram mais rápidos em diferentes etapas.

“Há coisas que podemos analisar nesta corrida, porque a Red Bull parece estar muito, muito boa depois de seis/sete voltas, e estamos muito, muito bons nas primeiras seis/sete voltas – vamos analisar isso”, disse ele.

As esperanças de Leclerc de conquistar a vitória diretamente pole foram prejudicadas no início quando ele fez uma fuga ruim e ficou atrás do mexicano. Questionado sobre o que aconteceu, o monegasco disse: “Eu realmente não sei ainda. Se fui eu que errei na maneira de fazer as coisas ou se for outra coisa, teremos que analisar.

“A única coisa que senti é que tive um pouco de patinação e perdi e vi que Checo teve uma largada incrível. Então, sim, foi assim que aconteceu.

