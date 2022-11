Carregar reprodutor de áudio

Uma homenagem inédita a Ayrton Senna acaba de ser apresentada no Autódromo de Interlagos, em São Paulo (SP), nesta quarta-feira (9), semana do GP de São Paulo de Fórmula 1. Produzida pela artista Lalalli Senna, sobrinha do piloto tricampeão mundial, a obra de arte feita em alumínio polido e facetado tem 3,5 metros de altura, pesa 550 quilos e faz parte das comemorações dos 50 anos de GPs de F1 no Brasil.

A exibição em Interlagos contou com a presença de Ricardo Nunes, Prefeito de São Paulo, além de Alan Adler, promotor do GP São Paulo de Fórmula 1, entre outras autoridades. A escultura ficará exposta no Setor A, área nobre do Autódromo José Carlos Pace.

A artista Lalalli Senna celebrou a conclusão da escultura e a oportunidade de compartilhar esse momento junto com a família, relembrando todo o período da produção e processo final da escultura.

“É um momento muito especial poder estar aqui em Interlagos e ver de perto a emoção de todos ao olhar a obra pela primeira vez. Essa escultura foi um pedido da minha avó, Dona Neyde, mãe do Ayrton, e ela realmente gostou bastante. A minha sensação é de realização ao poder entregar essa homenagem para todos que puderem vir a Interlagos, já que essa obra é um presente da família aos fãs de Ayrton e uma forma de retribuir o carinho que temos recebido por tantos anos”, disse Lalalli.

Em fevereiro de 2023, a obra “Nosso Senna” será inaugurada ao público em grande estilo. O trabalho ganhará um toque phygital com diversas atrações interativas, tornando a escultura um ponto de encontro ainda mais especial, ampliando o legado e a mensagem de Ayrton Senna para a cidade e para os seus fãs. A partir dessa data as pessoas poderão visitar a peça monumental, de acordo com o funcionamento do autódromo.

Através de QR-Codes instalados junto ao busto e em seu entorno, o público poderá acessar vídeos com mais informações sobre o piloto, poderá ouvir playlists de suas músicas prediletas e algumas outras surpresas cujos detalhes seguem mantidos em segredo, como um mini game feito especialmente para os fãs que forem conhecer o local.

A artista elaborou a obra em alumínio polido e facetado, formando uma “multitude de espelhos” de forma que os visitantes, ao contemplarem Senna, vejam a si mesmas refletidas de volta. “O Ayrton era uma figura admirada por muitas pessoas, por ter representado tão bem os aspectos luminosos do Brasil com garra, força e vencendo do jeito certo. A minha ideia é que as pessoas também vejam a si mesmas na imagem dele, como parte desse Brasil luminoso e vencedor, pois ele existe em cada um de nós. Além disso, a figura pública do ‘Ayrton Senna do Brasil’ foi formada com o carinho das pessoas que torceram por ele. E isso está refletido na obra. E o Ayrton, se estivesse aqui, sendo a pessoa que eu conheci, com certeza estaria olhando de volta, e devolvendo o carinho a todos que o deram tanto suporte por todos esses anos, então de alguma forma a obra está aqui fazendo isso por ele também”, completa Lalalli.

CEO de Senna Brands e sobrinha de Ayrton Senna, Bianca Senna parabenizou a irmã Lalalli Senna pela produção da obra. “Interlagos é um palco muito especial para toda a carreira do Ayrton, foi onde ele começou aqui ao lado no kartódromo e onde obteve suas maiores glórias na Fórmula 1, então a escultura ‘Nosso Senna’ chega para representar tudo o que ele fez pelo Brasil e com certeza vai emocionar todos que passarem por aqui”, diz Bianca, lembrando as vitórias de Senna em 1991 e em 1993 no circuito paulistano.

A direção criativa do projeto, do percurso expositivo da artista Lalalli Senna e sua produção são assinadas pela Marca Senna em parceria com a YDreams Global, sob a direção do Museu a Céu Aberto.

