A quinta-feira em Interlagos é reservada para o dia de mídia para o GP de São Paulo de Fórmula 1 e é certa a ausência de um dos pilotos: Lando Norris.

Segundo um comunicado da McLaren, o inglês não acordou bem, com suspeita de intoxicação alimentar e ficará descansando no hotel. A equipe espera contar com o piloto nesta sexta-feira na pista.

Na quarta-feira, Norris já estava aclimatado com o Brasil e esteve no Allianz Park, para assistir o jogo entre Palmeiras e América(MG).

Novidade na Williams

Outra novidade para o GP de São Paulo é a aparição de Logan Sargeant, que fará a sua terceira participação em treino livre no atual campeonato. Desta vez, o norte-americano estará no carro de Alex Albon no segundo treino livre deste sábado.

Falando da oportunidade, Sargeant destacou: “Estou ansioso para voltar ao FW44 para o TL2 em São Paulo. Mal posso esperar para continuar progredindo com a equipe e aproveitando a experiência que ganhei em Austin e na Cidade do México.

“Ter a oportunidade de pilotar em uma pista tão icônica como Interlagos com suas curvas inclinadas e o Senna S é uma grande sensação.”

