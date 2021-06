F1: Marko acredita que Williams "será a única opção" para Bottas

Helmut Marko acredita que a Williams "será a única opção" para Valtteri Bottas na temporada de 2022 da Fórmula 1. O austríaco disse que "não fará sentido" segurar George Russell na equipe britânica.

O piloto da Williams, que é membro programa júnior da Mercedes desde 2017, está fortemente relacionado com uma mudança para o time alemão em 2022.

Caso isso aconteça, ele provavelmente substituiria Bottas, ou assumiria o assento de Lewis Hamilton se o heptacampeão decidir se aposentar ou sair da equipe no final de seu contrato de um ano. Mas tudo indica que Hamilton continuará no time alemão - o Motorsport.com apurou que as bases do vínculo já estariam acertadas, mas ainda há alguns pontos indefinidos.

Falando sobre o futuro de Bottas e Russell, o consultor da Red Bull Helmut Marko acredita que a Williams "será a única opção" para o piloto finlandês.

“Você não pode segurá-lo (Russell) por mais tempo, caso contrário, o financiamento não fará mais sentido, mesmo que Hamilton não fique feliz", disse ao F1 Insider.

“Bottas não precisa nos ligar. Não há espaço. Na verdade, só posso imaginar uma troca com Russell. Acho que a Williams será a única opção para ele.”

A confirmação mais recente da renovação de contrato de Esteban Ocon com a Alpine por mais três temporadas tira mais um potencial candidato da luta pela segunda vaga na Mercedes.

Toto Wolff havia mencionado no começo do ano que Ocon era um dos nomes considerados para a vaga no time alemão em 2022, acrescentando que, antes do francês ser avaliado, a Alpine precisava decidir seu futuro.

Com a confirmação de Ocon, a escuderia francesa garante sua dupla pelo menos para 2022.

"Estamos muito felizes por manter Esteban como parte da família Alpine", disse Laurent Rossi, CEO da Alpine.

