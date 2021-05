O chefe da Mercedes, Toto Wolff, disse que caberá a Esteban Ocon e Alpine decidir sobre o futuro do piloto na Fórmula 1, antes da equipe alemã dar qualquer opinião sobre seus planos para a temporada de 2022.

Ocon saltou para a categoria máxima do automobilismo como um jovem piloto da Mercedes em 2016, e passou 2019 como reserva do time. O piloto francês assinou então um contrato de dois anos com a Renault - rebatizada como Alpine -.

A montadora alemã deve decidir até o final do ano sobre sua dupla de pilotos de 2022, com os atuais Lewis Hamilton e Valtteri Bottas com contrato até o final deste ano. O piloto júnior da equipe, George Russell, também estará livre, após o final de seu contrato com a Williams, que se encerra no final desta temporada.

Quando questionado se Ocon poderia ser uma opção para 2022, Wolff disse: "Esteban também é um dos pilotos que estão ligados a nós, embora seja um piloto de pleno direito da Renault ou Alpine".

"Temos um relacionamento muito bom com a Alpine. Então, obviamente, Valtteri e Lewis são os pilotos hoje, e o que será no próximo ano, será no próximo."

Wolff disse ainda que cabia à Ocon e ao CEO da Alpine, Laurent Rossi, decidir sobre o futuro do piloto francês antes que a Mercedes se envolvesse.

"É uma situação um pouco estranha, porque ele é um piloto júnior da Mercedes há muito tempo e agora é um piloto da Alpine", disse.

"Isso é verdade. Acho que a situação é boa para ele lá. Ele está crescendo, está se destacando. Ele é francês."

"Eu acho que precisa ser a decisão de Laurent e Esteban primeiro, antes de começarmos a dar uma opinião."

Ocon superou o companheiro de equipe Fernando Alonso em nas últimas três corridas e terminou em sétimo em Portugal, marcando o melhor resultado da temporada da Alpine até agora.

Quando questionado se estava pensando em um assento para Mercedes em 2022, o piloto francês disse que está focado no trabalho atual com a Alpine.

"Estou focado em fazer um bom trabalho aqui, na Alpine", disse.

"Acho que devemos estar contentes com nosso progresso e estou contente com o progresso que fiz este ano."

"Estou me concentrando em entregar o melhor que posso em cada corrida, com certeza se você se sair bem, sempre haverá conversas e coisas acontecendo."

"Mas o meu objetivo é entregar para a equipe em que estou e a minha casa está aqui neste momento", concluiu.

