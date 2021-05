F1: Alpine já conversa com Ocon sobre renovação de contrato

A formação do grid da Fórmula 1 de 2022 já está a mil. Após Lando Norris confirmar sua permanência na McLaren, agora é a vez da Alpine se mexer. Com Fernando Alonso já garantido, a equipe francesa iniciou as conversas pela renovação de contrato de Esteban Ocon.

O francês vem impressionando neste começo de temporada, largando na terceira fila nas duas últimas corridas, superando seu companheiro de equipe.

Em seu retorno à F1, Ocon assinou um contrato de dois anos com a Renault, e seu acordo chega ao fim neste ano. Suas ligações com a Mercedes levaram Toto Wolff a ser perguntado se ele seria uma opção para a equipe alemã, mas o dirigente afirmou que tudo dependeria da Alpine.

O CEO da Alpine, Laurent Rossi, disse na quinta em Mônaco que Wolff foi "muito gracioso" em seus comentários, revelando que já iniciou negociações com Ocon para mantê-lo.

"É algo que já estamos considerando", disse Rossi quando perguntado pelo Motorsport.com se a Alpine buscava resolver o futuro de Ocon logo. "Esteban está fazendo de tudo para me fazer considerar mantê-lo. Seria tonto se não pensasse nisso".

"No momento, já estamos conversando com seu empresário, sua equipe de gerenciamento, a Mercedes. Esteban é um ótimo piloto, então fico feliz por ter esse tipo de problema!".

No ano passado, Ocon conquistou seu primeiro pódio no GP de Sakhir, terminando em segundo, e foi muito elogiado pelo diretor executivo da Alpine, Marcin Budkowski por sua melhora em 2021.

Caso Ocon permaneça com a equipe, a Alpine manteria sua dupla para 2022, com Alonso em um acordo de múltiplas temporadas.

Um nome que foi ligado a uma possível ida à Alpine foi Pierre Gasly, o primeiro vencedor francês desde Olivier Panis ao triunfar em Monza no ano passado.

Apesar da Alpine ter se debruçado bastante em sua identidade francesa desde que assumiu a equipe Renault, Rossi disse que Gasly não estava entre as considerações.

"Não estamos procurando pilotos para o próximo ano. Porque, no momento, estou obviamente considerando Esteban, e Fernando já está garantido conosco".

"Então, se quisermos manter o momento atual, vamos fazer isso. Pierre é obviamente um ótimo piloto, com seu valor. Mas, no momento, não está nas cartas, eu diria".

