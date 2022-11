Carregar reprodutor de áudio

O GP de São Paulo bateu o recorde de público em uma corrida da Fórmula 1 no Brasil, com 235 mil pessoas indo à Interlagos nos três dias de atividades na pista.

Mas, ao mesmo tempo, o que se viu no domingo, horas antes do início da prova, foi o caos. A faixa destinada à quem precisava trabalhar no evento, e presenças VIP, estava totalmente travada, enquanto os acessos ‘normais’ fluíam de maneira tranquila. Jornalistas como Reginaldo Leme e Jayme Brito da Band, Felipe Motta dos canais ESPN, registraram o engarrafamento em suas redes sociais.

O comentarista da Band, por exemplo, relatou que ficou cerca de 1h40m para conseguir entrar no estacionamento do autódromo.

O Motorsport.com entrou em contato com a organização do evento, que atribuiu o caos visto em Interlagos ao fato que contribuiu para a quebra do recorde de público da F1 no Brasil.

“Com relação aos registros de hoje (domingo), atribuímos ao considerável aumento do público”, diz o comunicado.

A Organização também justificou a confusão vista na sexta-feira, com trânsito nos arredores do autódromo.

“Os problemas envolvendo a mobilidade podem ser atribuídos a alguns fatores: - Na última sexta-feira, tivemos a ocorrência de uma chuva intensa que impactou o trânsito em toda a cidade. Tivemos a conjunção do fluxo de trânsito de um dia útil com o fluxo de trânsito de pessoas que viajaram para o final de semana prolongado.”

