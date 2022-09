F1: Parceria entre Red Bull e Porsche não deve acontecer, segundo imprensa alemã

Carregar reprodutor de áudio

Ao que tudo indica, a esperada parceria entre Porsche e Red Bull na Fórmula 1 não vai mais acontecer. A equipe e a montadora alemã estão em um impasse sobre a porcentagem e valor das ações, além de quem vai deter o poder e, aparentemente, não chegaram a um acordo, travando as negociações.

Há poucos meses, documentos apontavam que a Porsche compraria 50% da Red Bull (assumindo a Red Bull Technology e trabalhando com a Red Bull Powertrains) e entraria na Fórmula 1 a partir de 2026, quando o novo regulamento de unidades de potência vai entrar em vigor.

Na última semana, em Spa, foi anunciado a entrada da Audi e Porsche na categoria, o que não agradou o Grupo Volkswagem, de acordo com a imprensa alemã. Ainda de acordo com a mídia germânica, há muito tempo Red Bull e Porsche não conseguiam chegar em um acordo sobre as ações e os poderes que elas dão direito.

A Porsche quer estar no comando, enquanto a Red Bull não abre mão da sua independência e do poder de tomar decisões e por isso, as tratativas foram interrompidas. Além disso, a Porsche entende que é capaz de produzir seus próprios motores e não vê necessidade de investir na Red Bull somente neste aspecto.

Para a montadora alemã estar presente no grid em 2026, uma alternativa seria negociar com a McLaren, visto o bom relacionamento com o chefe da equipe, Andeas Seidl que teve passagem pelo projeto de Le Mans com a marca.

MARI BECKER disseca Hamilton e Alonso, responde sobre HATERS, fala de DRUGO na F1 e avalia LECLERC

PODCAST #193: 'Estilo Briatore' faz com que Piastri chegue à F1 queimado?

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: