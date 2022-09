F1: Horner surpreso por Mercedes não usar Russell para proteger Hamilton

Carregar reprodutor de áudio

Max Verstappen controlou grande parte do GP da Holanda de Fórmula 1, até um carro de segurança entrar na pista devido ao problema com Valtteri Bottas. Fazendo Lewis Hamilton ser o líder e George Russell o segundo colocado.

A Red Bull optou por desistir da posição de pista e chamou Verstappen para por um novo conjunto de pneus macios, enquanto a Mercedes manteve Lewis Hamilton com seus pneus médios à frente do companheiro de equipe George Russell para ficar em primeiro e segundo lugar.

Mas a Mercedes trouxe Russell para as boxes uma volta mais tarde, elevando a Verstappen até o segundo lugar para o reinício da corrida. Com seu novo conjunto de macios, Verstappen passou por Hamilton ao longo da reta principal assim que a corrida foi retomada, antes de facilitar sua 10ª vitória da temporada.

O chefe da Red Bull F1, Christian Horner, admitiu que foi difícil desistir da posição de Verstappen, deixando-o surpreso quando a Mercedes trouxe Russell para os boxes.

"Você tem o motorista da casa, liderando na frente de 105.000 pessoas, e você decide chama-lo para colocar os pneus macios e ceder a posição de pista atrás de duas Mercedes", disse Horner.

"Fiquei bastante surpreso por não terem deixado George fora estrategicamente como artilheiro de retaguarda para Lewis. Quando ele parou, deu uma luta direta entre Max e Lewis com uma compensação de pneus.

“Quando eles passaram por nós no pit wall, Max já estava ao lado e, a partir de então, era uma questão de controlar a corrida."

Lewis Hamilton, Mercedes W13, battles with Max Verstappen, Red Bull Racing RB18, for the lead after the restart Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

Horner acrescentou que a equipe estava preocupada com o fato de Verstappen ter sido "exposto" se a Red Bull o tivesse mantido com pneus duros e preferiu "ir para o ataque do que tentar se manter na frente".

"Minha maior preocupação era que seria dois contra um", disse Horner.

"Mas quando George foi para os boxes, isso liberou uma luta cara-a-cara de Max contra Lewis."

Verstappen admitiu após a corrida que "de jeito nenhum" ele poderia ter ficado de fora com o pneu duro, mas disse que não pediu à Red Bull para colocar os macios, em vez disso, confiou no pit wall para fazer a escolha certa.

“Eu não solicitei, você também tem que confiar em sua equipe para fazer as escolhas certas, e eles fizeram”, disse Verstappen.

“Eles me encaixotaram, colocaram o pneu macio e depois voltamos, mas é claro que George parou para os macios, então voltamos ao P2.

“Surpreendentemente, tivemos uma boa relargada e, com a velocidade máxima extra que temos sobre a Mercedes, pude entrar na curva 1”.

MARI BECKER disseca Hamilton e Alonso, responde sobre HATERS, fala de DRUGO na F1 e avalia LECLERC

PODCAST #193: 'Estilo Briatore' faz com que Piastri chegue à F1 queimado?

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: