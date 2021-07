Após um início de altos e baixos enquanto se acostumava com o RB16B, Sergio Pérez se vê totalmente integrado ao ambiente da Red Bull, conseguindo ajudar a equipe na importante luta pelo título na Fórmula 1. E para o mexicano, estar disputando com outros pilotos de ponta da categoria o ajudam a melhorar seu próprio nível.

Apesar de ser uma presença constante no top 5 no início da temporada, Pérez tinha dificuldades em acompanhar o ritmo de seu companheiro de equipe, Max Verstappen, e a dupla da Mercedes, Lewis Hamilton e Valtteri Bottas.

Mas desde o GP de Mônaco, o piloto mostra estar mais confiante com o carro, fazendo boas corridas de recuperação e lutando de modo mais próximo dos rivais, conquistando ainda a vitória em Baku e o terceiro lugar em Paul Ricard, passando Bottas nas voltas finais.

Na coletiva desta quinta no Red Bull Ring, antes do GP da Áustria, nona etapa da temporada 2021, Pérez falou sobre como mudou sua abordagem ao estar pela primeira vez com um carro de ponta, capaz de lutar por vitórias.

"Obviamente é uma grande injeção de ânimo ao longo da temporada, chegar em uma corrida e saber que, se você der o seu melhor, pode ganhar uma corrida, que você tem essa oportunidade".

"Mas a pressão também está ali. Você precisa entregar sempre um alto nível de performance. Você está competindo com os melhores pilotos, contra uma equipe de ponta como a Mercedes".

"O nível de entrega é muito maior e cada ponto, o modo como a equipe trabalha, buscando maximizar cada performance, tudo é muito importante. Você está em um outro nível".

"A corrida que tive com Hamilton, literalmente contra ele, tive a sorte de ver o quão bom ele é".

"O modo como ele desafia, e ele faz isso, e quando ele conserva seus pneus... obviamente ele é um cara muito inteligente. E digo o mesmo de Max. Correr contra pilotos deste calibre definitivamente te leva um novo nível".

Pérez falou ainda sobre o que esperar do final de semana do GP da Áustria, onde os pneus serão uma gama mais macia que os da semana passada.

"Os pneus mais macios com as temperaturas mais baixas, eles meio que se compensam, então acredito que não teremos tanta diferença. Mas não será tão fácil quanto no final de semana passado fazer apenas uma parada, então espero que tenhamos uma corrida melhor".

"Uma mistura de carros com uma e duas paradas, isso sempre torna uma corrida muito interessante até a volta final".

