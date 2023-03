F1: Para Leclerc, Red Bull ainda está em "outro planeta"

Carregar reprodutor de áudio

Embora Charles Leclerc tenha chegado ao fim de semana na Arábia Saudita sabendo que enfrentaria uma penalidade de dez posições no grid, isso ainda significava que ele tinha que forçar as coisas ao máximo para garantir que não largasse muito atrás no grid na segunda corrida da temporada 2023 da Fórmula 1.

Mesmo ficando a 0.15s de Sergio Pérez, pole position, o sábado não trouxe muitos motivos para otimismo na visão do monegasco. Com a Ferrari parecendo não ter potencial para superar a Red Bull, e sabendo que Max Verstappen tinha sido tão forte nos treinos antes do problema no eixo de transmissão que o eliminou no Q2, Leclerc permaneceu realista sobre a diferença entre eles.

"Feliz? Sim e não", disse Leclerc, que começará a corrida em 12º lugar. "Por um lado, acho que foi um fim de semana muito difícil em termos de ritmo para nós. Mas estou muito feliz com a minha volta. Acho que coloquei tudo nela. Foi muito no limite."

"Por outro lado, a Red Bull está em outro planeta e estamos lutando. Portanto, precisamos continuar pressionando. Amanhã não vai ser fácil. Tenho uma penalidade de 10 lugares no grid. Então vamos começar um pouco mais atrás, mas vamos nos concentrar na corrida e esperamos voltar à frente o mais rápido possível. "

Sobre o ritmo de corrida, Leclerc vê as possibilidades da Ferrari com um pouco mais de otimismo em relação ao apresentado na classificação.

"O ritmo de corrida parece muito bom", disse ele. “Mas é muito difícil comparar, porque no TL2 todo mundo tem um programa muito diferente. Então, vamos ver. Parecia um pouco melhor, mas não vai ser fácil porque sinto que todos estão muito próximos no ritmo de corrida."

Pérez disse que a classificação foi bastante direta para ele, já que a chave era simplesmente ficar longe de problemas para fazer uma volta limpa.

"Foi complicado aquele Q3, especialmente não conseguir a segunda volta", disse o mexicano. “O Q1 foi muito bom: foi bastante limpo. Você realmente sente os carros de F1 ganhando vida neste lugar e acertar aquela volta foi muito importante porque a pista estava melhorando”.

