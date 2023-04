Carregar reprodutor de áudio

Vice-líder da temporada 2023 da Fórmula 1 e vencedor do GP da Arábia Saudita, o mexicano Sergio Pérez, da Red Bull, 'escapou' logo no começo da classificação para o GP da Austrália e ficou 'preso' na caixa de brita do circuito de rua de Albert Park. Com isso, ele larga em último em Melbourne.

Apesar de chegar à Austrália embalado pelo triunfo em Jeddah, na segunda de 23 etapas da F1 neste ano, o mexicano vinha reclamando do carro desde o terceiro treino livre, também disputado no sábado de Melbourne, palco da terceira rodada do campeonato.

Aliás, logo após o incidente da sessão classificatória, Pérez disse à equipe via rádio que tinha avisado que os 'problemas' não tinham sido resolvidos. Entretanto, não se sabe com exatidão sobre o que o piloto havia reclamado. Assume-se que era algo relacionado ao equilíbrio do monoposto.

"Acabamos de observar mecânicos de Pérez e estão trabalhando incrivelmente duro na parte traseira do carro. Parece que há um problema na barra de torção -- nem consigo dizer quantos membros da equipe posso ver na parte traseira. Mecânicos em todos os lugares", havia reportado a BBC.

No final do terceiro treino livre, a Red Bull liberou o mexicano dos boxes 'tarde demais' para ele fazer a simulação de largada. O cronômetro foi zerado e o piloto teve que ficar parado na saída dos boxes esperando os mecânicos chegarem para recolher seu modelo RB19.

