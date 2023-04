Carregar reprodutor de áudio

Nesta madrugada de sexta-feira para sábado, foi realizado o treino classificatório para o GP da Austrália, terceira de 23 etapas da Fórmula 1 neste ano. E quem ficou com a pole em Melbourne foi o holandês Max Verstappen, da Red Bull. Ele superou o britânico George Russell, da Mercedes.

O gap entre o bicampeão e o jovem inglês foi de 0s236. O top 3 foi completado pelo outro piloto da Mercedes, Lewis Hamilton. O veterano britânico superou o espanhol Fernando Alonso, da Aston Martin, por 0s035. Quem completou os cinco primeiros foi o ferrarista Carlos Sainz, da Espanha.

A classificação

O Q1, primeira parte da sessão qualificatória do circuito de rua de Albert Park, foi marcada pelo abandono do mexicano Sergio Pérez, da Red Bull, logo no começo. Alheio aos problemas de seu companheiro, Verstappen avançou com o tempo mais rápido.

Os eliminados foram: Oscar Piastri, novato australiano da McLaren que não começou bem na sua estreia 'em casa'; Zhou Guanyu, chinês da Alfa Romeo; Logan Sargeant, rookie norte-americano da Williams; Valtteri Bottas, finlandês da Alfa Romeo; e o próprio Pérez.

Q2

No segundo trecho da classificação, Verstappen voltou a liderar. Os eliminados foram: Esteban Ocon, francês da Alpine; Yuki Tsunoda, japonês da AlphaTauri; Lando Norris, britânico da McLaren; Kevin Magnussen, dinamarquês da Haas; e Nyck de Vries, novato holandês da AlphaTauri.

Os grandes destaques foram o alemão Nico Hulkenberg, que avançou em quinto com a Haas, e o anglo-tailandês Alexander Albon, que foi ao Q3 em 10º com a Williams. Veja o resultado do Q2 abaixo:

Q3 e grid de largada:

Verstappen POLE, Russell 2º, Hamilton 3º e Alonso 4º; Ferrari PERDE TERRENO na Austrália

