A Fórmula 1 abriu o sábado com o terceiro treino livre para o GP de Abu Dhabi. E na última sessão antes da classificação de mais tarde, deu Red Bull mais uma vez, mas com Sergio Pérez à frente de Max Verstappen, seguidos da dupla da Mercedes, com Lewis Hamilton em terceiro e George Russell em quarto.

Completaram o top 10: Lando Norris, Charles Leclerc, Carlos Sainz, Daniel Ricciardo, Sebastian Vettel e Alex Albon.

Devido ao seu horário, no meio da tarde em Abu Dhabi, bem diferente das condições da classificação e da corrida, a sessão teve um início mais lento, com apenas sete pilotos marcando tempos nos 15 minutos iniciais.

Assim como na sexta-feira, as condições mais quentes davam vantagem à Mercedes, que fazia 1-2. Hamilton liderava com 01min26s040, 0s490 à frente de Russell, ambos de macios. A diferença na temperatura se refletia também nos tempos, com a marca de Hamilton sendo 0s9 mais alto que o de Verstappen no TL2, 01min25s146.

De médios, a Ferrari vinha na sequência, com Leclerc a 0s724 e Sainz em quarto. Ricciardo, Magnussen e Schumacher completavam os pilotos com tempos.

Na metade da sessão, uma rápida bandeira vermelha devido a um problema com Gasly. O francês teve um pequeno choque mais forte com a 'vala' que existe em uma das zebras, deixando um pedaço do carro no setor, precisando ser removido pelos fiscais. O TL foi retomado dois minutos depois.

Assim que a bandeira vermelha foi acionada, Hamilton passou Norris e uma Haas, em um caso que foi acionado pela direção de prova, sendo investigado pelos comissários após o fim da sessão.

Neste momento, Pérez, de médios, liderava com 01min25s861, botando 0s179 em Hamilton, seguido de Leclerc, Alonso e Ocon, com Sainz em sexto, Russell em oitavo e Verstappen ainda em 20º, sendo o único sem tempos marcados.

A 15 minutos do fim, os macios pareciam ser a opção do momento, com os carros já buscando tempos melhores em preparação para a classificação de mais tarde.

Pérez liderava com 01min24s982, o melhor tempo do fim de semana, 0s240 à frente de Hamilton, com Russell em terceiro a 0s413, Norris em quarto e Verstappen em quinto, enquanto Leclerc era o nono e Sainz o 13º, ainda com as marcas feitas de médios.

No final, deu Sergio Pérez. O mexicano garantiu a melhor volta da sessão e do fim de semana até aqui, com 01min24s982, 0s152 à frente de Max Verstappen. As Mercedes vieram na sequência, com Lewis Hamilton em terceiro, a 0s240 e George Russell em quarto. Completaram o top 10: Lando Norris, Charles Leclerc, Carlos Sainz, Daniel Ricciardo, Sebastian Vettel e Alex Albon.

A Fórmula 1 volta mais tarde à pista de Yas Marina. A partir das 11h, teremos a classificação para o GP de Abu Dhabi, última etapa da temporada 2022, com transmissão da Band, Bandsports e F1TV Pro. E já anotem aí: assim que acabar o quali tem Q4 AO VIVO no canal do Motorsport.com no YouTube, com uma análise completa do sábado e a projeção do domingo. Não perca!

