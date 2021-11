O grande nome do fim de semana do GP do México de Fórmula 1 deste fim de semana é, sem dúvidas, Sergio Pérez. O piloto correrá em casa pela primeira vez com um carro de ponta, tendo a chance de vencer na frente de seus fãs, mas pode ter um problema pela frente: seu papel de escudeiro de Max Verstappen na luta contra Lewis Hamilton pelo título de 2021.

Com a vitória em Austin, Verstappen chega ao México 12 pontos à frente de Hamilton e, com duas pistas favoráveis à Red Bull na sequência, pode conquistar pontos importantes para encaminhar seu primeiro título na F1.

A altitude da capital mexicana e o ar rarefeito beneficiam a Red Bull, tanto no lado aerodinâmico quanto no motor Honda, colocando Verstappen e Pérez como os favoritos no fim de semana.

Por isso, surgiram questionamentos nos últimos dias sobre a possibilidade da Red Bull usar jogos de equipe caso Pérez se encontre à frente de Verstappen na corrida, cedendo a liderança para que o holandês possa maximizar sua pontuação contra Hamilton.

Questionado na coletiva pré-GP do México desta quinta se abriria para Verstappen vencer a prova caso estivesse na liderança, Pérez defendeu que a Red Bull quer que ele tenha o melhor resultado possível.

"Acho que seria um ótimo problema para se ter sabe, mas... sempre depende da situação, porque a maioria das decisões são tomadas durante a corrida, no calor do evento. Veremos as circunstâncias. Mas tenho certeza de que toda a equipe, Red Bull, todos querem me ver vencendo no fim de semana".

Os repórteres seguiram questionando Pérez se a Red Bull realmente o deixaria vencer a corrida, devido à proximidade entre Verstappen e Hamilton no Mundial com apenas cinco corridas para o final da temporada.

"Todos estão muito entusiasmados, todos na equipe, o público. Sabe, é um lugar muito especial para nós. E sim, é uma luta muito intensa. Veremos na corrida, mas tenho certeza que todos na equipe querem... se há uma corrida para eu vencer é essa, então tenho certeza que terei apoio total da equipe".

O mexicano ainda revelou que não chegou a discutir essa questão com a equipe, afirmando que "não vê motivos para isso".

"Veremos no sábado. E se for válido termos essa conversa, mas agora, não há nem garantias de que estarei nessa posição. É um bom problema para termos como equipe, mas sim, até agora não discutimos nada".

Dividindo a coletiva com Pérez estava Daniel Ricciardo, da McLaren, que já foi companheiro de Verstappen na Red Bull. O australiano recebeu a mesma pergunta, e afirmou categoricamente ser contra uma troca de posições, mas que avaliaria em certas situações.

"Agora, minha resposta é não, não faria. Mas sim, se fosse a última corrida do ano e a troca de posição valesse o título, aí é um processo mais complexo de tomada de decisão. Mas vencer em casa, é algo que você sonha desde que é criança. E se você mereceu a vitória na pista, sinto que a vitória deve ser sua".

