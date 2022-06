F1: Pérez supera Leclerc e lidera TL3 para o GP do Azerbaijão

Carregar reprodutor de áudio

A Fórmula 1 deu início aos trabalhos deste sábado em Baku com o terceiro treino livre para o GP do Azerbaijão. E enquanto a última sessão antes da classificação começou com 15 minutos de atraso, tivemos muita ação na pista, e Sergio Pérez foi o mais rápido, à frente de Charles Leclerc e Max Verstappen.

Completaram o top 10: Carlos Sainz, Lando Norris, Daniel Ricciardo, Pierre Gasly, George Russell, Esteban Ocon e Sebastian Vettel. Destaque da sexta, Fernando Alonso foi o 11º, à frente de Lewis Hamilton em 12º.

Apesar das apostas de favoritismo à Red Bull, foi a Ferrari que terminou a sexta na ponta, com Leclerc fazendo o melhor tempo do dia no TL2: 01min43s224. O monegasco terminou mais de dois décimos à frente de Pérez, que superou Verstappen nas duas sessões de treinos até aqui. Já Sainz foi apenas o quinto no TL2, ficando atrás ainda de Alonso.

O início da sessão sofreu um atraso de 15 minutos, devido a reparos nas barreiras de proteção do circuito após a primeira corrida do fim de semana da Fórmula 2, vencida por Frédérik Vesti, enquanto Felipe Drugovich foi o quinto, aumentando a vantagem para Théo Pourchaire na classificação.

Enquanto na maioria das corridas o TL3 acaba acontecendo em uma janela pouco representativa para a corrida, no Azerbaijão a situação é bem diferente, com a sessão ocorrendo no mesmo horário da largada do domingo. Mesmo assim, o treino teve um início pouco movimentado, com as primeiras voltas rápidas aparecendo apenas com mais de dez minutos transcorridos.

Com 20 minutos transcorridos, quase todos os pilotos já haviam marcado voltas rápidas, com Verstappen sendo um dos poucos ainda nos boxes. Neste momento, a ponta era de Sainz, com 01min44s744, tempo bem mais alto que o de Leclerc na sexta. O monegasco vinha em segundo, 0s516 atrás, com Pérez, Russell e Hamilton fechando o top 5.

Na metade da sessão, os tempos já se aproximavam mais daqueles vistos na sexta. Leclerc liderava com 01min43s514, quase meio segundo à frente de Sainz, com Pérez e Verstappen na sequência. Os quatro andavam de pneus macios enquanto o quinto colocado, Gasly, tinha seu tempo de pneus duros, mas ficando a quase 2s da marca do monegasco.

A quinze minutos do fim, os pilotos se preparavam para as últimas saídas. Neste momento, Leclerc seguia na ponta, ainda com 01min43s514, mas tendo agora Verstappen em segundo, a 0s139, Pérez em terceiro, a 0s372, Sainz em quarto e Russell em quinto.

Muito presente na sexta-feira, a bandeira amarela deu as caras pela primeira vez apenas na reta final do TL3, próximo dos 10 minutos na regressiva. Bottas perdeu o ponto de frenagem e foi parar na área de escape, demorando um pouco para voltar à pista devido ao espaço apertado para manobrar.

No final, Sergio Pérez colocou a Red Bull na ponta com o melhor tempo do fim de semana: 01min41s170. Ele terminou apenas 0s070 à frente de Leclerc, com Verstappen 0s279 atrás. Completaram o top 10: Carlos Sainz, Lando Norris, Daniel Ricciardo, Pierre Gasly, George Russell, Esteban Ocon e Sebastian Vettel. Destaque da sexta, Fernando Alonso foi o 11º, à frente de Lewis Hamilton em 12º.

A Fórmula 1 volta à pista de Baku logo mais neste sábado, para a classificação, que definirá o grid de largada para o GP do Azerbaijão. A sessão está marcada para 11h15, horário de Brasília, após o atraso no TL3, com transmissão da Band, Bandsports e F1TV Pro. Não perca!

