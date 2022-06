Carregar reprodutor de áudio

Uma pequena, mas importante mudança na programação da Fórmula 1 em Baku: devido ao atraso de 15 minutos no início do terceiro treino livre deste sábado, a classificação, que define o grid de largada para o GP do Azerbaijão passa a ser às 11h15, em vez do horário inicialmente planejado, 11h.

O motivo para a mudança é que o regulamento da F1 define que, entre o TL3 e a classificação, é preciso haver uma janela de intervalo de duas horas.

O atraso no início do TL3 foi causado devido a reparos nas barreiras de proteção do circuito após a corrida 1 da Fórmula 2. Na última relargada, tivemos dois contatos, entre Ralph Boschung e Calan Williams e Cem Bolukbasi e Marino Sato.

Pelo fato da FIA optar pelo atraso do TL3 em vez de iniciar o relógio no horário programado para a sessão, às 08h, horário de Brasília, o fim da regressiva de uma hora aconteceu às 9h15.

O Artigo 39.1 b) do Regulamento Desportivo da F1 determina que, em finais de semana sem corrida sprint, a classificação acontecerá: "no segundo dia de atividades de pista, começando não antes de duas horas e não mais que três horas após o fim do terceiro treino livre".

Sebastian Vettel, Aston Martin AMR22 Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

A FIA confirmou durante a sessão a mudança no horário da classificação. Isso é uma boa notícia para os fãs de automobilismo, permitindo que todos acompanhem a largada das 24 Horas de Le Mans, marcada para 11 horas, horário de Brasília, com transmissão da ESPN 4 e do Star+ no Brasil.

O problema é que esse atraso de 15 minutos joga a F1 bem mais próxima do crepúsculo em Baku. Sem paralisações, a classificação terminará às 19h15, horário local, apenas uma hora antes do por do sol.

