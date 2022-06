Carregar reprodutor de áudio

Frédérick Vesti foi o vencedor da corrida 1 da Fórmula 2 em Baku, sua primeira na categoria. O dinamarquês assumiu a liderança em cima de Jehan Daruvala na relargada após o segundo safety car em meio a uma corrida sprint caótica.

Daruvala e Liam Lawson completaram o pódio. Felipe Drugovich foi o quinto com Théo Pourchaire em sétimo, aumentando sua vantagem para o francês na classificação, enquanto Enzo Fittipaldi abandonou, encerrando uma sequência de cinco corridas consecutivas na zona de pontos.

O piloto da ART Grand Prix assumiu brevemente a ponta em cima do pole Jake Hughes na largada, mas um erro na curva 1 permitiu que o piloto da Prema o ultrapassasse pela liderança, colocando o dinamarquês em terceiro.

Vesti ainda conseguiu voltar à segunda posição, ultrapassando Hughes na volta sei com uma bela manobra por fora na curva 3. Depois, passou por um jogo de paciência, sem ter como passar Daruvala na primeira relargada, com a entrada do safety car causada pela batida de Dennis Hauger no muro.

Foi apenas no segundo safety car, causado pelo abandono de Enzo Fittipaldi, que Vesti conseguiu a ultrapassagem, freando mais tarde na primeira curva.

Com o resultado deste sábado, Drugovich estende sua liderança no campeonato para 34 pontos.

No domingo, o brasileiro largada da quinta posição obtida durante a classificação da sexta. A pole será de Juri Vips, com Liam Lawson em segundo e Dennis Hauger em terceiro. Théo Pourchaire sai da 12ª posição enquanto Enzo Fittipaldi será o 16º. A largada está marcada para 04h05, horário de Brasília, com transmissão do Bandsports e da F1TV Pro.

Confira o resultado final da corrida 1 da F2 em Baku:

