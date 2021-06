Sergio Pérez foi o grande vencedor do GP do Azerbaijão de Fórmula 1 neste domingo (06). O piloto da Red Bull ficou boa parte da prova em Baku em segundo lugar, mas contou com o acidente de Max Verstappen a cinco voltas do final quando liderava com tranquilidade.

Além disso, o mexicano relargou na frente e viu o erro de Lewis Hamilton na curva1, em que o inglês acabou jogando fora todos os pontos que ganharia sobre Verstappen.

Sebastian Vettel foi o segundo colocado e Pierre Gasly terminou na terceira posição.

A Corrida

A largada foi limpa e Leclerc conseguiu manter a liderança, seguido de Hamilton e Verstappen, em terceiro. Pérez, que largou em sexto, subiu dois postos e completou a primeira volta em quarto.

Hamilton superou Leclerc na abertura da terceira volta, sem asa móvel, se beneficiando do vácuo do monegasco.

No quarto giro, Esteban Ocon era o primeiro a abandonar, com problemas no motor.

Na sétima volta, Verstappen era o novo segundo colocado, depois de utilizar a asa móvel sobre Leclerc.

Pérez utilizou do mesmo expediente para chegar à terceira posição, além de fazer a volta mais rápida naquele momento.

Entre os ponteiros, Leclerc foi o primeiro a parar, com a Ferrari optando pelos pneus duros. Sainz fez o mesmo na volta seguinte, a 11ª. O espanhol da Ferrari saia da pista na curva 8 logo depois, mas retornava.

Hamilton foi para os pits na 14ª volta, com a Mercedes optando pelo composto duro. Sem perder tempo, Verstappen fazia o mesmo, saindo dos pits à frente do heptacampeão mundial.

Pérez também parou logo depois e conseguiu sair à frente de Hamilton. O mexicano conseguia melhor desempenho no segundo setor e Hamilton, mesmo com asa móvel aberta, não conseguia superar o piloto da Red Bull.

Na metade da corrida, Verstappen liderava com uma vantagem de cinco segundos sobre Pérez, que, por sua vez, já abria dois segundos sobre Hamilton. Stroll era o único a não ter parado, em uma estratégia diferente de pneus. Todos os 19 carros que estavam na pista utilizavam pneus duros.

Na 31ª volta, Stroll chamava o safety car, após bater no muro da reta principal, depois de falha em um dos pneus traseiros.

Os ponteiros optaram por não realizar um pit stop extra e a corrida recomeçou na 36ª volta.

Na relargada, Hamilton bem que tentou, mas não conseguiu superar Pérez. Enquanto isso, Vettel avançava e assumia a quarta colocação, depois de superar Leclerc e Gasly. Bottas caia para a 13ª posição.

Alheio a tudo isso, Verstappen em pouco tempo já abria três segundos sobre seu companheiro de equipe.

Mas faltando cinco voltas para o final, Verstappen teve falha no pneu traseiro esquerdo e bateu no muro da reta principal. A bandeira vermelha foi acionada e todos os carros foram para os pits.

A direção de prova decidiu por uma relargada parada e todos se posicionaram para as duas voltas finais.

Assim que as luzes vermelhas se apagaram, Hamilton passou reto na curva 1, Pérez assumiu a ponta e Vettel era o segundo colocado.

O mexicano cruzou a linha de chegada em primeiro, seguido do alemão e Gasly.

A F1 volta em duas semanas, com o GP da França, em Paul Ricard.

Resultado final

