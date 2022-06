Carregar reprodutor de áudio

A Fórmula 1 realizou neste domingo (29) a sétima etapa do campeonato de 2022, o tradicional GP de Mônaco.

O vencedor, Sergio Pérez, foi definido após a corrida ser encerrada pelo tempo máximo de três horas, devido ao atraso da corrida por conta da chuva, além de uma bandeira vermelha ocasionada pelo acidente de Mick Schumacher.

Carlos Sainz foi o segundo colocado, seguido por Max Verstappen e Charles Leclerc.

O piloto da casa liderava, quando a Ferrari fez duas paradas com ele, primeiro para pneus i termediários e depois para slicks, em três voltas, ao contrário de Sainz, que pulou para os pneus duros depois da primeira parte dacorrida com a borracha de chuva.

A Corrida

A chuva foi protagonista da corrida mesmo antes do começo, com a largada sendo atrasada e a direção de prova ordenando que todos deveriam começar com pneus de chuva pesada. Foram dadas duas voltas de aquecimento, às 10h16 (horário de Brasília) e os pilotos voltaram aos pits por força da chuva, que aumentou.

Os carros saíram dos pits às 11h05, atrás do safety car. Latifi tocou no guard rail no hairpin, o mesmo acontecendo com Stroll em outro ponto da pista.

Mesmo assim, a largada foi realizada em movimento, com o safety car saindo às 11h10. Logo no início, Gasly, Zhou e Schumacher foram para os pits, apostando nos pneus intermediários.

Com a chuva parando, a pista começou a criar uma trilha seca, com mais pilotos optando pelos intermediários a partir da sétima volta, como Vettel e Tsunoda.

Ao final das 10 primeiras voltas, a vantagem de Leclerc passava de cinco segundos sobre Sainz, com a dupla da Red Bull mantendo a mesma ordem da largada.

Gasly, em 12º, era quem mais se destacava com pneus intermediários.

Hamilton, em oitavo, arriscou pneus de faixa verde na 16ª volta. No giro seguinte, foi a vez de Pérez fazer o mesmo, voltando na quinta posição.

Leclerc parou para pneus intermediários na abertura da 19ª volta. Seguido de Verstappen.

Na 23ª ambos os pilotos da Ferrari pararam para pneus slicks duros, o mesmo ocorrendo para a Red Bull.

Após as paradas, Pérez liderava, com Sainz em segundo, Verstappen em terceiro e Leclerc em quarto. A pista ficava cada vez mais seca, com áreas de sol.

Na 27ª volta, Mick Schumacher rodou na saída do S da Piscina e bateu nas barreiras, com seu carro partido ao meio. O piloto nada sofreu e o safety car foi acionado.

Na 30ª volta foi acionada a bandeira vermelha, para conserto da área atingida pelo alemão da Haas.

Os carros voltaram à pista às 12h15, com a relargada acontecendo em movimento. Pérez e Verstappen optaram pelos pneus médios e a dupla da Ferrari com o composto duro.

Na relargada, Pérez manteve a liderança, seguido de Sainz, Verstappen e Leclerc. Enquanto isso, Albon fazia sucessivas voltas mais rápidas da prova, mesmo na 18ª posição.

Em seguida, a direção de prova declarou que a corrida seria finalizada pelo tempo, chegando ao limite de três horas de evento.

Com diferenças de compostos, Sainz se aproximou de Pérez quando restavam 12 minutos para o final, mas sem sucesso.

Pérez confirmou o triunfo, seguido de Sainz e Verstappen. Leclerc, o pole, foi o quarto.

A F1 volta em duas semanas, com o GP do Azerbaijão.

Resultado

VÍDEO: Sergio Maurício fala sobre polêmicas recentes

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações para ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

PODCAST #179: O que Hamilton e Russell podem conseguir com melhora da Mercedes?

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: