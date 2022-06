F1: GP de Mônaco tem início adiado após chuva forte no Principado

Carregar reprodutor de áudio

O início do GP de Mônaco de Fórmula 1 foi adiado depois que a chuva atingiu o grid no período que antecedeu o apagar das luzes.

A chuva estava prevista para o domingo ao longo da semana, com as chances diminuindo à medida que o início programado para as 15h (horário local) se aproximava.

Mas depois que as nuvens cresceram sobre Mônaco durante as cerimônias pré-corrida, uma chuva leve começou a cair antes de aumentar de intensidade, forçando as equipes a apressar seus pneus de chuva.

O diretor de corrida da FIA, Eduardo Freitas, suspendeu o procedimento de largada cinco minutos antes do início programado, antes de ficar com a volta de apresentação que começaria nove minutos atrasada às 15h09.

Freitas então instruiu que a volta seria atrás do safety car, o que significa que todas as equipes teriam que ter pneus de chuva.

A largada foi então adiada novamente, desta vez para as 15h16, pois a chuva continuava a aumentar de intensidade. O controle de corrida novamente instruiu que a volta de formação começaria atrás do safety car.

“O controle da corrida estava monitorando uma forte chuva que se aproximava rapidamente do circuito e, quando chegou durante o procedimento de largada, a largada do carro de segurança e seus procedimentos associados foram implementados”, disse a FIA em comunicado explicando o atraso na largada.

“Isso foi feito por razões de segurança, considerando que não houve corrida molhada neste fim de semana.”

Mas, completando a primeira volta de formação, o carro de segurança continuou a liderar o pelotão, antes que o controle de corrida recebesse a chamada para a bandeira vermelha durante a segunda volta às 15h20, depois que a chuva ficou mais intensa.

Vários pilotos relataram que a chuva ficou muito mais forte durante as voltas de formação e retornaram ao pit lane quando a corrida estava com a bandeira vermelha, com as equipes montando tendas para manter os carros secos durante a paralisação.

