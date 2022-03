F1: Peso mínimo dos carros pode ser aumentado em 5kg; entenda

Carregar reprodutor de áudio

Entre as diversas questões técnicas que dominaram as conversas no paddock durante os testes de pré-temporada da Fórmula 1 2022 em Barcelona, um acabou passando quase silencioso: o peso dos carros. Boa parte das equipes passaram a se movimentar para pedirem à FIA um aumento no peso mínimo dos novos carros, o que parece próximo de se concretizar.

Segundo informações de bastidores, cinco quilos é a quantidade que a F1 está próxima de aceitar, arredondando o peso mínimo dos carros de 795kg para 800kg, após nove das dez equipes terem admitido que seus carros estão bem acima do mínimo previsto para 2022.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18 Photo by: Erik Junius

A Red Bull foi além, querendo que o regulamento aumentasse em 15kg, um verdadeiro exagero, enquanto outros queriam 10kg mas, ao final, parece que tudo está acordado para 5kg.

Apesar do regulamento determinar que esse peso seja mínimo, e não máximo, as equipes insistiram muito nisso porque reduzir o peso de um carro é muito caro. Esse tratamento de "emagrecimento" colocaria as equipes em uma guerra de gastos que acabaria comprometendo o tão importante desenvolvimento do carro para 2022.

Por isso, o aumento do peso mínimo tem como efeito colateral alterar os planos que as equipes vinham desenvolvendo desde o fim dos testes de Barcelona. Um alívio, já que a F1 entra em seu segundo ano de teto orçamentário com uma redução de 5 milhões de dólares em comparação com o ano passado.

Lewis Hamilton, Mercedes W13 Photo by: Erik Junius

Vale lembrar que 10kg em um circuito como o de Barcelona impacta o tempo de volta em aproximadamente três décimos de segundo, porque esse aumento freia a escala de rendimento. Segundo rumores do paddock, a Mercedes tem entre 3,5 e 4kg além dos 795kg, e a Ferrari fica entre 5 e 10kg.

Era esperada uma resolução da FIA na semana passada, mas o tema deve ser discutido novamente durante os testes do Bahrein nos próximos dias, e há um aspecto que deve ser levado em conta nesta análise.

Guanyu Zhou, Alfa Romeo C42 Photo by: Alfa Romeo

O C42 da Alfa Romeo é o único carro que chega a ter um peso inferior ao limite: o modelo da equipe de Hinwil usa uma superfície ultraleve que a permitiu adicionar lastro para ajudar no equilíbrio.

O problema para eles é que a solução também se mostrou extremamente frágil, sofrendo bastante com o efeito porpoising nas retas, o que causou danos custosos na parte inferior do carro. Isso obrigou a Alfa a aumentar a altura do carro em cerca de 30 milímetros, o que impacta na carga aerodinâmica.

Por isso, a Alfa Romeo chegará ao Bahrein com um assoalho plano mais sólido e pesado, passando dos 795kg, reduzindo a vantagem competitiva que haviam obtido. Esse ajuste deveria remover qualquer dúvida que a FIA teria no debate do aumento do peso mínimo dos carros.

Guanyu Zhou, Alfa Romeo C42 Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Mas sem os problemas da Alfa, a questão se torna mais espinhosa, porque eles poderiam reclamar de gastar parte do dinheiro do teto orçamentário no aumento do peso do carro. Neste caso, a FIA teria que avaliar se era correto dar a todos uma vantagem já de cara no início da nova era.

Agora que a Alfa Romeo deve superar o limite, o caso deve passar sem problemas. Com isso, os carros devem chegar a 800kg de peso mínimo sem maiores problemas, especialmente porque o diretor esportivo da F1, Ross Brawn, acredita que os novos carros sejam muito rápidos, já que a diferença nos tempos de volta que era esperado em comparação com os modelos de 2021 não se concretizou.

