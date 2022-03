Carregar reprodutor de áudio

O início da temporada de 2022 da Fórmula 1 se aproxima e, por isso, a Pirelli anunciou oficialmente a escolha dos pneus que serão usados nos três primeiros GPs do ano. E este anúncio traz um retorno para a marca italiana: a seleção de compostos não-consecutivos.

O anúncio da Pirelli se refere aos GPs do Bahrein, em 20 de março, da Arábia Saudita, em 27 de março e da Austrália, em 10 de abril.

Para a primeira rodada do ano, no Circuito do Sakhir, a Pirelli optou pelos seguintes compostos para a prova noturna:

Composto duro (branco): C1

Composto médio (amarelo): C2

Composto macio (vermelho): C3

Estes são, portanto, a gama mais dura entre os compostos disponíveis da Pirelli, uma diferença com relação a 2021, quando a marca italiana optou pela intermediária (C2 - C3 - C4).

Já a segunda edição da prova de Jeddah terá a seguinte seleção de pneus à disposição de pilotos e equipes:

Composto duro (branco): C2

Composto médio (amarelo): C3

Composto macio (vermelho): C4

Aqui a Pirelli apostou na mesma escolha da prova anterior, realizada há pouco mais de quatro meses. Mas a grande surpresa está na escolha da Pirelli para o retorno de Melbourne após dois anos de cancelamentos. Para o GP da Austrália, a marca italiana fez uma seleção que não víamos há algum tempo:

Composto duro (branco): C2

Composto médio (amarelo): C3

Composto macio (vermelho): C5

Como é possível notar, a escolha de compostos não consecutivos está de volta. Enquanto a seleção começa com a gama intermediária (C2 e C3), há um salto para o mais macio, o C5. Nas edições anteriores do GP da Austrália, em 2019 e a de 2020 (cancelada horas antes do primeiro treino livre por conta da Covid-19), os compostos escolhidos foram os intermediários: C2 - C3 - C4.

