Oscar Piastri sabia que só tinha uma "chance muito remota" de conseguir um assento na Fórmula 1 para 2022 e "nunca esteve confiante" no acerto com a Alfa Romeo, que preferiu Guanyu Zhou, seu colega de academia da Alpine.

Com isso, o australiano foi confirmado como piloto reserva da equipe francesa. O jovem, que atualmente lidera a Fórmula 2, chegou a ser vinculado como possível nome na escuderia suíça, mas disse que não conversou pessoalmente com eles.

"Não sei se minha gestão negociou ou não, para ser honesto", disse Piastri. "Eu, pessoalmente, não falei com ninguém na Alfa. Sabia desde o início que era uma chance muito remota, então eu nunca estive realmente confiante de que isso iria acontecer."

Zhou subirá para a F1 após três anos na F2, tornando-se companheiro de equipe de Valtteri Bottas como parte de uma nova formação na Alfa Romeo. Já Oscar está antecipando um ano sem um assento de corrida ao descartar um retorno à segunda divisão depois de sua temporada de estreia.

A Alpine tem um programa de testes "extenso" planejado para o australiano, que provavelmente participará de algumas sessões de TL1. Ele disse que, embora "adorasse estar no grid", seguia feliz por permanecer com a equipe.

"Realisticamente, como eu disse, seria complicado de tentar resolver", comentou o piloto. "Mesmo que tivesse acontecido, não sei o quão fácil teria sido de negociar. Obviamente, a Alpine tem sido muito boa para mim nos últimos dois anos e tem contribuído muito para a minha carreira, e quero permanecer leal a eles."

"Se o assento da Alfa fosse mais realista, quem sabe se o vínculo continuaria? Teria sido difícil decifrar isso em primeiro lugar. É claro que eu adoraria estar no grid, mas certamente não estou desapontado com o resultado."

A mudança de Zhou para a Alfa Romeo deixa Piastri como o membro sênior da academia da Alpine, o que ele reconheceu ser uma notícia positiva para suas futuras perspectivas na F1.

"Em uma grande equipe como essa, que é obviamente fabricante também, gostaria de esperar que o lado financeiro não fosse um fator tão importante", disse ele. "Então, não sei o quanto isso influenciará daqui pra frente, mas acho que é bom, de certa forma, ter Zhou um pouco fora de cena."

Alfa Romeo admite que lado financeiro pesou, mas reitera talento

Guanyu Zhou, Uni-Virtuosi Racing Photo by: Uni-Virtuosi Racing

A preferência pelo chinês foi alvo de críticas por parte de alguns fãs na internet, que não gostaram da forma que Piastri foi descartado do grid de 2022 mesmo tendo sido campeão da Fórmula 3 em 2020 e estando no caminho de ganhar a F2 em 2021.

O chefe da Alfa Romeo Frédéric Vasseur não negou que o lado financeiro tenha pesado na decisão, visto que Zhou tem um background monetário impactante, mas relembrou que seu novo contratado é também talentoso.

"Sempre fui claro sobre isso, porque queremos atingir o teto de gastos", comentou o mandatário da equipe ao veículo italiano Formula Passion. "Essa é a melhor maneira de trabalharmos, mas não é a única. Acho que Zhou está fazendo um ótimo trabalho na F2 e creio que todos subestimam o nível de desempenho e o trabalho que ele fez nesta temporada."

“Os resultados falam por si. Ele venceu no Bahrein e em Silverstone, essas são provavelmente as duas pistas mais exigentes para gerenciamento de pneus e curvas de alta velocidade, além de ter conquistado algumas poles. Tenho certeza que se sairá bem na F1."

