FIA anuncia primeiros detalhes oficiais do motor da F1 de 2026

A FIA anunciou nesta quarta-feira em seu último Conselho Mundial de 2021 os novos regulamentos para as unidades de potência de 2026 a serem usadas na Fórmula 1 e das quais mudanças importantes foram feitas para satisfazer os fabricantes já envolvidos e os novos que poderão vir.

Em comunicado, a FIA afirmou os objetivos dos novos motores que terão “combustível 100% sustentável, com eficiência global e uma mudança de enfoque para a energia elétrica”, mas também uma redução de custos que será alcançada por meio de regulamentos.

Os pilares sobre os quais as próximas unidades de potência serão desenvolvidos são: manutenção dos motores de combustão V6 1.6 litros, aumento do sistema híbrido para 350 kW, eliminação do MGU-H e introdução de um teto de custo para essas peças.

A ideia das mudanças visa possibilitar a entrada de novas empresas na Fórmula 1. Duas marcas do Grupo Volkswagen, Audi e Porsche, estiveram presentes nas conversações para criar as bases do novo regulamento técnico, embora não tenham ainda tomado uma decisão.

A FIA estabelece que um dos objetivos do novo regulamento será: “Proteger o espetáculo com motores potentes, altas rotações, desempenho do carro, ruído, capacidade de competição dos pilotos e evitar excessiva diferenciação”.

Mais detalhes sobre os novos regulamentos técnicos serão apresentados na próxima reunião no início de 2022.

