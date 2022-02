Carregar reprodutor de áudio

Pietro Fittipaldi será a primeira opção da Haas caso a equipe precise substituir Nikita Mazepin durante a temporada.

Quem garantiu isso foi o chefe da equipe, Gunther Steiner, que confirmou que o brasileiro está na linha de frente para o assento. Steiner admitiu hoje mais cedo que o futuro de Mazepin na equipe é incerto, já que a Haas pode estar prestes a se separar do patrocinador principal, a Uralkali.

A Haas removeu os logotipos da Uralkali e o esquema de cores russo de seus carros antes do terceiro dia de testes de hoje no Circuito da Catalunha em resposta à invasão da Ucrânia pela Rússia ontem.

Steiner disse que a equipe decidirá na próxima semana sobre o futuro do acordo de patrocínio. A decisão também afetará o futuro de Mazepin, já que ele está ligado ao financiamento trazido pelo seu pai, o chefe da Uralkali, Dmitry Mazepin.

A equipe já tem um plano de contingência se o Mazepin não continuar. “Se Nikita não puder correr, por um ou outro motivo, a primeira opção será Pietro”, disse Steiner ao jornalista Bob Varsha. “Obviamente, ele está conosco há alguns anos. E então veremos o que faríamos a seguir.”

Fittipaldi fez sua estreia na F1 pela Haas em 2020, quando fez duas corridas como substituto de Romain Grosjean, quando o francês se machucou em um acidente no GP do Bahrain. Ele continua sendo o piloto reserva da equipe.

“Pietro está sempre conosco por esse motivo”, disse Steiner. “Nos últimos anos precisávamos de um piloto reserva com a Covid por perto. Ele está sempre por perto, conhece o time, conhece o carro. Para pular de um dia para o outro, não há ninguém melhor do que Pietro no momento.”

Mazepin guiou o carro da equipe nesta manhã, após a mudança da pintura, mas só conseguiu percorrer nove voltas devido a problemas técnicos.

