Heptacampeão da Fórmula 1, o britânico Lewis Hamilton, da Mercedes, liderou o último dia dos testes de pré-temporada em Barcelona e, com a marca de 1min19s138, foi o piloto mais rápido de todas as atividades deste ano na Espanha.

Ele ficou à frente de seu compatriota e novo parceiro George Russell, que registrou 1min19s233, também com os pneus C5, e colocou a Mercedes no 2º lugar em termos de voltas dadas. O top 3 foi fechado pelo mexicano Sergio Pérez, que 'virou' 1min19s556 com a Red Bull, usando compostos C4.

Com as borrachas da gama C3, o atual campeão Max Verstappen, holandês da Red Bull, fez o quarto melhor tempo, na casa de 1min19s756. Quem completou os cinco primeiros foi o tetracampeão Sebastian Vettel, alemão da Aston Martin (veja a tabela de classificação completa mais abaixo).

Uma baixa do período da tarde em Barcelona foi a Alpine. A equipe francesa já havia confirmado que não participaria da sessão vespertina. Pela manhã, com o espanhol Fernando Alonso a bordo, o carro teve problemas e um princípio de incêndio, contido pelos fiscais. Mas o dano acabou sendo maior do que o esperado, não sendo resolvido a tempo de colocar o francês Esteban Ocon na pista até o fim do dia.

No período matutino, as quatro horas de sessão não correram da forma mais tranquila possível, com um total de cinco bandeiras vermelhas interrompendo as atividades de pista. Primeiro foi justamente por causa de Alonso, com sua Alpine pegando fogo e fazendo os fiscais trabalharem.

Depois, Pierre Gasly, da AlphaTauri, ficou com o carro parado no primeiro setor. Pouco após o problema com o francês, foi a vez do novato chinês Guanyu Zhou, com a Alfa Romeo. Ele acabou rodando na curva 10 e ficou parado na caixa de brita.

O chinês ainda provocou uma quarta paralisação, ao ficar parado no último setor da pista. A última bandeira vermelha efetivamente encerrou a sessão. A sete minutos do fim, foi a vez de Vettel ficar parado na pista, com problemas no motor. Além das bandeiras vermelhas, outros problemas atrapalharam os programas de cada equipe, como a Haas, que interrompeu suas atividades da manhã devido a um vazamento no carro do russo Nikita Mazepin.

Hamilton, Mercedes, 1m19.138s, C5 - 89 voltas Russell, Mercedes, 1m19.233s, C5 - 66 Perez, Red Bull, 1m19.556s, C4 - 68 Verstappen, Red Bull, 1m19.756s, C3 - 59 Vettel, Aston Martin, 1m19.824s, C5 - 48 Leclerc, Ferrari, 1m19.831s, C3 - 44 Sainz, Ferrari, 1m20.072s, C3 - 86 Albon, Williams, 1m20.318, C4 - 88 Latifi, Williams, 1m20.699s, C4 - 13 Ricciardo, McLaren, 1m20.750, C3 - 80 Norris, McLaren, 1m20.827s, C3 - 52 Alonso, Alpine, 1m21.242s, C3 - 12 Zhou, Alfa Romeo, 1m21.939s, C3 - 41 Gasly, AlphaTauri, 1m22.469s, C4 - 40 Mazepin, Haas, 1m26.229s, C3 - 9 Bottas, Alfa Romeo, 1m30.433s, C3 - 10

