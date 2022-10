Carregar reprodutor de áudio

Último brasileiro a disputar um GP de Fórmula 1, Pietro Fittipaldi vive uma boa expectativa para participar da primeira sessão de treinos livres para o GP da Cidade do México, 20ª etapa da temporada 2022.

O piloto comandará um dos carros da Haas F1 Team na atividade que abre os trabalhos da categoria máxima do esporte a motor mundial no Autódromo Hermanos Rodríguez, nesta sexta-feira (28).

Com a participação no treino livre, Pietro quebrará um jejum de brasileiros em um final de semana de GP que dura quase dois anos. A última vez que isso ocorreu foi exatamente com ele, no GP de Abu Dhabi de 2020, quando Fittipaldi disputou a corrida no lugar do então lesionado Romain Grosjean. O brasileiro espera por uma atividade bastante desafiadora por conta da altitude que torna o ar rarefeito, o que mexe com o desempenho das unidades de potência.

“Estou muito feliz de voltar a guiar o VF-22 da Haas. Eu já pilotei esse carro nos testes de pré-temporada lá no Bahrein, mas agora vou andar com ele novamente na Cidade do México. É uma pista de alta velocidade e tem o desafio altitude, o que faz com que o ar rarefeito, e o carro vai ter pouca carga aerodinâmica. Então a gente vai ver todo mundo no limite”, disse Pietro, que já ganhou corridas na México.

“Em 2017, quando fui campeão da World Series, eu venci duas corridas nessa pista, então é especial voltar a guiar nela. Quero fazer meu melhor trabalho possível pela Haas, demonstrar novamente o que eu posso fazer pelo time. Não sei qual a programação que eu vou ter no treino, mas farei de tudo para conseguir as melhores informações para a equipe e ajudar a construir um ótimo resultado no final de semana”, completou o piloto, que também andará com o carro da equipe americana no primeiro treino para o GP de Abu Dhabi, em Yas Marina.

As atividades para o GP da Cidade do México serão abertas na sexta-feira, a partir das 15h, com Pietro Fittipaldi na pista. A 20ª etapa da Fórmula 1 será disputada no domingo, às 17h.

VÍDEO: Dê uma volta no circuito do Autódromo Hermanos Rodríguez

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura durante nossos programas. Não perca!

Podcast Motorsport.com debate: quem poderá parar a Red Bull e Verstappen na F1?

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: