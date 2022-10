Carregar reprodutor de áudio

Lewis Hamilton está confiante de que a equipe que ele ajudou a montar para o novo filme de Fórmula 1 “fará o melhor filme de corrida que já existiu”.

Hamilton é produtor e consultor do projeto por meio da Dawn Apollo Films, uma produtora que ele criou recentemente em conjunto com seu empresário, Penni Thow.

Além do filme fictício baseado na F1 que começará a ser filmado no próximo ano, Hamilton também está envolvido com um documentário sobre sua carreira.

Ambos foram apoiados pela Apple, cujo CEO Tim Cook esteve presente no GP dos EUA, e foi convidado a agitar a bandeira quadriculada.

Também em Austin estavam o ator principal Brad Pitt, o produtor Jerry Bruckheimer, o diretor Joseph Kosinski e o roteirista Ehren Kruger. Os três últimos foram a equipe por trás do recente hit Top Gun: Maverick.

"Estou incrivelmente empolgado com isso", disse Hamilton quando perguntado sobre o filme pelo Motorsport.com. "Quero dizer, o que conseguimos até agora em equipe é incrível.

“Eu tenho Tim Cook aqui neste fim de semana, o que é uma honra tê-lo conosco, ele e sua equipe têm me apoiado tanto, apoiando meu documentário e também iluminando este filme.

“E então tendo Brad, uma lenda, e você tem Jerry, que realmente é incrível, ele fez Top Gun o original. E Joe é um grande talento como diretor.

“Tenho muitas expectativas para isso. Eu sei que vamos fazer o melhor filme de corrida que já existiu, tanto visualmente quanto para garantir que puxemos o coração de todos esses fãs.”

Os principais destaques do filme fizeram uma apresentação com os chefes das equipes da F1 em Austin na sexta-feira e depois visitaram cada time para reuniões individuais, essencialmente para discutir com mais detalhes qual envolvimento eles provavelmente terão.

Até agora, houve uma reação positiva, com as equipes reconhecendo o grande panorama do impulso que o esporte como um todo deve receber, em vez de pensar em ganhos específicos de relações públicas para si.

“Acho que não precisamos considerar a posição de cada equipe nesse tipo de projeto”, disse Fred Vasseur, da Alfa Romeo, quando questionado pelo Motorsport.com sobre o filme.

“Para mim, pode ser um mega passo à frente para a F1 em geral. Como a Netflix fez alguns anos atrás, com certeza é relativo à equipe, você fala sobre uma equipe ou tem filmagens sobre uma equipe.

“Mas, no geral, acho que é bom para a F1 e é um megaprojeto, e todos apoiaremos o projeto com certeza.”

“Fiquei particularmente impressionado com a tecnologia que eles nos mostraram”, disse Gunther Steiner, da Haas. “Eles usaram para fazer Maverick, eu não sabia que isso existia, então acho que eles são os melhores no momento para fazer algo assim.

“Como Fred disse, é o melhor para a F1. É muito bom fazer coisas assim com esse calibre de pessoas, e acho que não há pontos negativos, há apenas pontos positivos. Então eu acho fantástico.”

O chefe da Aston Martin, Mike Krack, confirmou que sua equipe teve uma longa discussão com o pessoal do filme.

"Tivemos eles aqui conosco", disse ele. "Lawrence [Stroll] estava envolvido. Demorou bastante, na verdade mais do que eu esperava, tivemos um pouco de problemas de agendamento depois!

“Foi muito, muito positivo. E vamos apoiar o projeto o máximo que pudermos, e temos que ver o quanto é nosso envolvimento."

