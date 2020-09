Os pilotos de Fórmula 1 veem progresso positivo na discussão com o diretor de prova da FIA, Michael Masi, sobre o acidente na relargada em Mugello. Em uma reunião realizada em Sochi, o acidente e as circunstâncias em torno dele foram discutidos longamente, com todos podendo expor suas opiniões.

A questão do momento em que as luzes do safety car deveriam ser apagadas antes de um reinício foi um dos tópicos principais, junto com a posição excepcionalmente tardia da linha de controle na reta dos boxes em Mugello, onde a corrida continua.

O consenso foi que a discussão foi produtiva, com todas as partes concordando que circunstâncias específicas tiveram um papel importante em Mugello.

A Associação de Pilotos de Grandes Prêmios (GPDA) já havia escrito uma carta a Masi indicando que eles estavam ansiosos para trabalhar com ele em busca de evitar uma repetição do acidente no futuro.

Carlos Sainz, Kevin Magnussen, Antonio Giovinazzi e Nicholas Latifi acabaram abandonando após o engavetamento depois que os pilotos na segunda metade do grid aceleraram antes do líder Valtteri Bottas.

“Sinto que abordamos os pontos principais e todas as coisas que precisávamos conversar e esclarecer, junto com outros pilotos e a FIA”, disse Sainz. “E acho que chegamos a algumas conclusões realmente boas”.

“A FIA e os pilotos vão ajudar uns aos outros para garantir que não repitamos a mesma situação. Estou muito satisfeito com a conversa que todos tivemos e com as conclusões que tiramos”.

“Acho que havia outras coisas que alguns pilotos poderiam ter ajudado a evitar o acidente. Então, uma combinação de alguns erros do piloto e a FIA talvez nos ajudando com o safety car. Acho que a combinação dessas duas coisas vai tornar a situação muito melhor”.

“E tudo isso tendo em conta que Mugello é uma pista muito específica, um recomeço muito especial, e esse cenário normalmente não se repetiria, por exemplo, em Sochi”.

“Então foi um caso muito especial, um cenário muito especial, que sinto que todos poderíamos ter feito um trabalho melhor. Todos nós percebemos quão perigosa era a situação, e tenho certeza de que todos nós tentamos e nos certificamos de que não se repita novamente”.

Pierre Gasly, da AlphaTauri, concorda que foi um debate útil. “É algo que discutimos por um bom tempo”, disse o francês. “Acho que todas as opiniões foram ouvidas. Acho que sabemos que Mugello também foi a primeira vez que fomos lá com a F1”.

“Então foi uma situação um pouco particular. E provavelmente as coisas serão um pouco diferentes se formos para lá novamente. Mas acho que todos entenderam muito bem o que aconteceu. E, do meu lado, estou bem com o que foi discutido”.

“Acho que todos trabalhamos na mesma direção”, disse o diretor da GPDA, Romain Grosjean.

“Estamos todos alinhados com o que aconteceu e o que podemos fazer melhor. Michael Masi, Ross Brawn, os pilotos, acho que todos estamos tentando encontrar as melhores soluções para melhorar a segurança, mas também mantemos um bom show acontecendo”.

