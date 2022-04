F1: Pirelli tem dificuldades em achar datas para testes em 2022

Carregar reprodutor de áudio

A Pirelli está lutando para encontrar datas suficientes para cumprir sua cota de 25 dias para o programa de testes de pneus de Fórmula 1 de 2023, devido ao calendário recheado desta temporada.

Como resultado, a empresa deve contar com alguns TL2 de sexta-feira no final do ano para testar seus protótipos de pneus para a próxima temporada.

As regras permitem 25 dias de testes de pneus para pista seca e molhada, focados no desenvolvimento para a temporada seguinte, que este ano será realizado com as máquinas atuais, em vez dos carros mula usados ​​em 2021.

As únicas datas realistas disponíveis são nos circuitos europeus onde o GP não é seguido imediatamente por um evento consecutivo.

Até agora, as terças e quartas-feiras após as corridas de Ímola, Red Bull Ring e Hungaroring foram reservadas para testes. Com duas equipes em cada local.

A Pirelli ainda não confirmou quais equipes participarão desses testes, ou se alguns dos dias - se houver - serão dedicados à pista molhada, artificialmente encharcada.

Mario Isola, Racing Manager, Pirelli Motorsport, talks to the press Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images

Para atingir a quilometragem necessária, as sextas-feiras de dois fins de semana de corrida serão usadas para corridas extras de pneus protótipos de 2023, embora esse plano ainda não tenha sido formalmente anunciado.

“Vamos usar os carros atuais e temos uma primeira parte do ano em que já planejamos vários testes após os eventos”, disse o chefe da Pirelli F1, Mario Isola.

“Estamos atualmente em discussão com as equipes e a FIA para encontrar uma solução para a segunda parte do ano.

“Porque se você olhar para o calendário, ele é bastante exigente, e você tem muitos fins de semana seguidos de corridas, em que é difícil pedir a uma equipe para ficar mais alguns dias depois.

"Então, estamos tentando encontrar soluções para também fazer alguns testes na segunda metade da temporada. Porque claramente precisamos de mais testes para ter uma aparência diferente e desenvolver o pneu, caso contrário, será muito difícil, você não pode fazer apenas um teste com todos e encontrar o produto certo.

“Você testa algumas soluções, analisa os resultados, desenvolve novas ideias, dá uma segunda olhada e assim por diante.”

