Lance Stroll recebeu uma penalidade de três posições no grid para a próxima corrida de Fórmula 1 no México como punição por sua colisão com Fernando Alonso no GP dos Estados Unidos deste fim de semana.

Stroll e Alonso se envolveram em um grande acidente na reta oposta na volta 22 da corrida que levantou brevemente a Alpine de Alonso. Quando o espanhol se moveu para a esquerda para passar o canadense, o piloto da Aston Martin se moveu para se defender, mas as suas rodas acabaram se tocando.

Isso fez o canadense girar na pista e sair da corrida, enquanto Alonso sofreu um grande impacto quando seu carro atingiu o chão novamente. Ele conseguiu dirigir lentamente de volta aos boxes e continuou depois de receber um novo nariz e um novo conjunto de pneus.

Stroll e Alonso se encontraram com os comissários da FIA após a corrida no Circuito das Américas, onde foi decidido que o piloto da Aston Martin era o principal culpado pelo acidente, resultando em uma penalidade de três posições no grid para o México.

“Ficou claro para nós que o piloto do carro 18 fez um movimento tardio ao reagir à tentativa de ultrapassagem do piloto do carro 14, movendo-se para a esquerda”, disseram os comissários.

“Os comissários determinam que o motorista do carro 18 foi predominantemente culpado.”

Além da penalidade de três posições no grid, Stroll também recebeu dois pontos de penalidade em sua superlicença da FIA, elevando-o para cinco no período de 12 meses.

