Carregar reprodutor de áudio

Depois que Max Verstappen sofreu um pit stop lento no GP dos Estados Unidos de Fórmula 1, Lewis Hamilton abriu caminho para a liderança da corrida em Austin, mas ele não conseguiu se defender do piloto da Red Bull, que conseguiu uma ultrapassagem certeira para chegar a vitória.

Hamilton, que creditou o pacote de atualizações da Mercedes entregue neste fim de semana como um ganho de desempenho importante, reconheceu sua decepção por perder a primeira vitória da temporada, mas sentiu que era um sinal claro de progresso para sua equipe ganhar motivação antes das preparações para 2023.

"O que vou levar a partir de hoje é que tivemos um bom ritmo, ainda estou aqui e sei que quando eles construírem o carro, vou levá-lo ao topo. Temos apenas que continuar trabalhando", disse Hamilton à Sky Sports F1.

"Gostaria de começar agradecendo muito à minha equipe, todos na fábrica estão trabalhando muito e tem sido um ano muito difícil para todos.

"Viemos aqui com atualizações, eles trabalharam muito para trazer essas atualizações e isso realmente teve um efeito, então estávamos mais perto hoje. Estou muito orgulhoso de todos. Desculpe, não consegui a vitória, dei absolutamente tudo ."

Hamilton sentiu que seria difícil se defender contra Verstappen devido à velocidade de reta superior da Red Bull, mas ainda vê seu segundo lugar e o quinto lugar do companheiro de equipe George Russell como bons pontos para perseguir a Ferrari pelo segundo lugar no campeonato mundial de construtores.

Lewis Hamilton, Mercedes W13, Lance Stroll, Aston Martin AMR22 Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

A Red Bull conquistou o título mundial de construtores da F1 em Austin, enquanto a Mercedes fechou a 53 pontos atrás da Ferrari - segundo lugar - com três corridas restantes.

"Estávamos na liderança e eu podia ver que ele [Verstappen] estava fechando um segundo por volta e eu realmente não conseguia responder", acrescentou Hamilton.

"Ele veio de tão longe na reta, acho que eles são muito, tipo 10 km/h mais rápidos do que nós nesse aspecto, e no final da reta nossos espelhos estavam vibrando tanto que eu não conseguia ver onde ele estava, foi difícil defender.

“Não consigo colocar em palavras o quanto significaria para a equipe [ser o segundo no de construtores], especialmente com tudo o que está acontecendo e tudo o que aconteceu na última corrida do ano passado, o que aconteceu este ano em termos de nosso desempenho do carro e o que aconteceu com todas as notícias e tudo mais.

"Então, conseguir uma vitória teria sido um grande triunfo para todos nós e extremamente recompensador."

Veja DEBATE sobre o GP dos Estados Unidos, com Rico Penteado e Felipe Motta

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura durante nossos programas. Não perca!

Podcast Motorsport.com #200 - F1 virá 'vidraça': é preciso um 'choque de realidade'?

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: