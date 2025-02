A Porto anunciou a renovação de patrocínio com Gabriel Bortoleto, estendendo o apoio ao piloto por mais três anos. A parceria, iniciada em 2023, acompanhou a ascensão do piloto no automobilismo, com as conquistas da Fórmula 3 em 2023, e da Fórmula 2 no ano passado, e chega com ele na Fórmula 1, na Sauber.

Luiz Arruda, vice-presidente Comercial e de Marketing da Porto, destacou o orgulho da empresa em seguir ao lado de Bortoleto: "A Porto sempre esteve ao lado dos brasileiros e dos seus sonhos, e o automobilismo faz parte dessa história. Continuar o patrocínio com Gabriel por mais três anos reforça nosso compromisso em ser um porto seguro para ele e para milhões de torcedores que sonham em ver aos domingos um piloto brasileiro brilhar na F1. Sabemos que essa nova fase trará desafios ainda maiores, e é justamente nesses momentos que o cuidado faz a diferença. Os fãs já até o chamam carinhosamente de ‘Portoleto’. Seguimos juntos, acelerando e escrevendo mais um capítulo dessa trajetória, dentro e fora das pistas."

“Fico extremamente honrado em seguir com o patrocínio da Porto em minha carreira. Nos últimos dois anos eles participaram das minhas conquistas e, continuar sabendo deste cuidado comigo por um período multi-anual será, realmente, especial. Agradeço a confiança no meu trabalho e farei o meu melhor para retribuir com muita velocidade e emoção nos autódromos pelo mundo”, comentou o paulista de 20 anos.

Além de Bortoleto, a Porto também é founding partner do GP de São Paulo de Fórmula 1 até 2027. A companhia promoveu uma experiência única no evento, com uma arquibancada exclusiva para mais de quatro mil pessoas, com direito à roda-gigante de 36 metros - e que também proporciona uma vista privilegiada de todo o autódromo, simuladores de corrida e palco para apresentações.

