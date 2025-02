O que mudou nas pinturas da F1 de 2024 para 2025; compare

"Você sabe que o seu esporte é ridiculamente caro quando eles reservam a O2 para mostrar carros com a mesma cor da temporada passada", disse o ator e comediante britânico Jack Whitehall no início do F175 Live, a apresentação de gala conjunta de todas as equipes de Fórmula 1, que revelaram suas novas cores ao vivo. Mas... As pinturas são realmente as mesmas do ano passado?

Comparamos a pintura apresentada no evento do 75º aniversário da F1 nos carros para a temporada de 2025 com a que as próprias equipes apresentaram no início da temporada de 2024.

Sauber

Igual, mas diferente. Essa é a mudança entre a Sauber de 2024 e a Sauber de 2025, que mantém suas cores preta e verde, influenciadas por seu patrocinador, com uma distribuição diferente do verde neon. Mesmo assim, o último carro da Sauber antes da chegada da Audi em 2026 continua sendo um dos mais pretos do grid.

Williams

A Williams mantém seu esquema de cores azul por mais um ano, mas o preto é menos proeminente, portanto, será mais claro do que no ano passado. Ele ainda se encaixa perfeitamente na bateria Duracell na caixa de ar e tem mais branco por causa de seu novo patrocinador Atlassian.

Racing Bulls

A mudança de design mais radical é a Racing Bulls, uma equipe que em 2024 correu como RB com um carro azul que não recebeu muitos elogios. Pelo menos não tanto quanto o carro de 2025, na cor branca, com um esquema de cores atraente e refrescante. Sim, parece a homenagem da Red Bull à Honda na Turquia 2021, mas aquela pintura já era bonita.

Haas

A Haas, assim como o grid de 2025, em geral, reduziu a presença do preto para economizar peso. O carro combina bem com o branco e, na verdade, os pontões agora são o contrário, letras pretas em um fundo branco. O vermelho nas asas dianteira e traseira foi mantido.

Alpine

A Alpine vinha apresentando duas decorações há algumas temporadas para exibir o rosa de seu patrocinador BWT, e o que foi apresentado para 2025 é uma mistura de seu característico azul elétrico e rosa, muito presente na frente. Uma pintura que não deixou ninguém indiferente, especialmente o tom de azul, e recebeu tantos elogios quanto críticas.

Aston Martin

A Aston Martin, ligada ao seu esquema de cores "British Green", não tem muito espaço para fantasias, portanto, sua pintura não muda muito de um ano para o outro. Talvez a característica mais marcante seja a caixa de ar branca com seu novo patrocinador e a maior proeminência do preto nos pontões. A asa traseira mantém seu esquema de cores em dois tons.

Mercedes

Incompreensivelmente, a Mercedes foi a equipe que menos mostrou sua pintura de 2025, apenas a imagem abaixo, por isso não é fácil compará-la com a pintura de 2024, quando eles não mostraram nenhuma foto desse perfil.

De qualquer forma, destacam-se as estrelas na tampa do motor e a diferente distribuição do prata no carro, que ganha mais presença, embora o preto ainda esteja presente nos pontões e spoilers. O vermelho da Ineos na caixa de ar desaparece.

Red Bull

Por mais um ano, e pela primeira vez em muitos, a Red Bull manteve uma pintura muito semelhante de um ano para o outro. Para citar algumas diferenças, o azul parece um pouco diferente, mas, fora isso, a pintura é praticamente a mesma, com exceção do patrocinador na asa traseira.

Ferrari

A Ferrari 2025 de Lewis Hamilton e Charles Leclerc tem uma pintura vermelha diferente da Ferrari 2024, embora a pintura fosca permaneça a mesma. No entanto, o que mais chamou a atenção foi o branco, muito presente na tampa do motor e na asa traseira, bem como o azul, não apenas nos adesivos da HP na frente, mas também na parte de trás da asa traseira, de outro patrocinador.

McLaren

A McLaren, para a surpresa de ninguém, voltou a usar o laranja papaia com preto, uma cor que ganhou mais destaque. Lando Norris e Oscar Piastri estarão usando um carro muito semelhante este ano em termos de pintura. O halo vai do laranja ao preto, a asa dianteira vai do laranja ao preto com adesivos de patrocinadores, e detalhes em laranja aparecem nos espelhos retrovisores e em toda a volta.

