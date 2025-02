F1: Racing Bulls estreia novo carro em Ímola com Tsunoda

Hoje é um dia importante para equipes como Ferrari e Racing Bulls, isso porque as duas estão andando os primeiros quilômetros com o novo carro da Fórmula 1 para 2025. Charles Leclerc assumiu o volante do SF-25 em Fiorano, enquanto Yuki Tsunoda ficou com o VCARB em Ímola.

Sob um céu clássico de meados de fevereiro, portanto cinza e com uma leve névoa, a Racing Bulls fez a estreia de sua nova arma, o VCARB 02, na pista.

O novo monoposto nascido na fábrica de Faenza foi revelado na noite passada com a publicação das primeiras fotos oficiais, enquanto em Londres a equipe estava empenhada em revelar a pintura oficial de 2025 durante o evento realizado na O2 Arena.

Yuki Tsunoda, Equipe RB F1 Foto de: Jacopo Rava

Hoje não há fotos de estúdio, nem cerimônias pomposas. Apenas o som do V6 térmico fabricado pela Honda. O VCARB 02 foi para a pista pela primeira vez com Tsunoda ao volante. O japonês, sendo o piloto mais experiente da equipe ítalo-austríaca, teve a tarefa de fazer os primeiros quilômetros.

Isack Hadjar, por outro lado, terá que esperar um pouco mais para colocar as mãos no volante do novo carro. Para a Racing Bulls, hoje é importante verificar se todos os sistemas estão funcionando perfeitamente antes de embarcar com o monoposto para o Bahrein, onde será realizada a única sessão de testes de pré-temporada antes da abertura da temporada em Melbourne, na Austrália.

Além do VCARB 02 pilotado por Tsunoda, há também outro monoposto na pista de Ímola. Ele tem uma pintura diferente, bem escura. É outro monoposto fabricado na fábrica de Faenza, mas não é um Racing Bulls, e sim um AlphaTauri.

É um AT04 e é pilotado por Ayumu Iwasa. O piloto japonês está aproveitando um TPC (Test Previous Car) para ganhar experiência ao volante de um monoposto de F1, voltando ao hábito depois de testá-lo nos testes pós-temporada em Abu Dhabi.

Ayumu Iwasa, Equipe RB F1 Foto de: Jacopo Rava

Veja TUDO do LANÇAMENTO dos CARROS de 2025 direto de Londres | REACT COM IMAGENS e mais!

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Como BAGNAIA REAGE A MARC MÁRQUEZ? Álex Márquez, APRILIA e Acosta ESTÃO NO PÁREO? R3 Horas Cascavel

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!