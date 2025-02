Gabriel Bortoleto disputará sua primeira temporada de Fórmula 1 com a Sauber em 2025 e as expectativas são altas. No entanto, ele não fez uma aparição durante a temporada regular de 2024, mesmo como piloto da academia McLaren, participando apenas das sessões de pós-temporada em Yas Marina e de testes privados.

Mas Bortoleto é um nome conhecido para aqueles que pensam fora da caixa devido às suas conquistas na base. O jovem de 20 anos não apenas venceu a Fórmula 3 em seu primeiro ano, em 2023, mas um ano depois também conseguiu o feito na Fórmula 2 - como Oscar Piastri antes dele.

Parecia apenas uma questão de tempo até que ele conseguisse um carro na F1. Ao contrário do australiano, no entanto, Bortoleto não terá que passar um ano no banco de reservas, mas terá a oportunidade nesta temporada, com Nico Hulkenberg com companheiro de equipe.

O brasileiro terá ao seu lado um piloto extremamente experiente, que já tem 227 largadas em seu nome e deu seus primeiros passos na F1 há 15 anos. "Todos nós fomos novatos em algum momento", contou. "Você tem que passar por muita coisa e processar muita coisa".

"Mas a equipe está lá para ajudar. Todos os engenheiros, cada um dos membros, e eu farei isso sempre que puder", ele promete. "Se é isso que ele quer".

"Você tem que começar de algum lugar, e Gabriel mostrou seu potencial nos últimos dois anos", elogia. "Ele é muito rápido, muito capaz e pode se adaptar e aprender rapidamente".

Para o piloto de 37 anos, não há dúvidas de que ele apoiará seu companheiro de equipe: "O que importa é a equipe", enfatiza. "Especialmente onde estamos, é importante que trabalhemos muito bem juntos. E precisamos de toda a ajuda que pudermos obter para nos mantermos no topo".

