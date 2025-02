Gabriel Bortoleto fará sua primeira aparição pública e oficial com as cores da Sauber nesta terça-feira (18) durante o evento que celebra os 75 anos da Fórmula 1. O brasileiro entrará com a equipe como os primeiros a mostrar sua pintura para a temporada de 2025 e já bateu um papo com o Motorsport.com sobre o momento e o futuro.

Bortoleto estreia após grande sucesso na Fórmula 3 e Fórmula 2, categorias de base nas quais ele foi campeão em seu ano de estreia. Apesar de entender a pressão sobre seus ombros, o brasileiro parece tranquilo e sem grandes problemas para se adaptar ao novo ambiente.

"É a melhor sensação do mundo, acho, chegar à F1 depois de lutar por isso a vida toda. Desde o início de janeiro, venho trabalhando muito com a equipe, me preparando para a temporada".

"Como sou novato, tenho muito a aprender e entender antes do primeiro teste oficial no Bahrein. Mas tudo tem corrido de forma tranquila e natural. Então, estou animado e tudo parece estar indo bem".

Em 2025, Gabriel terá Nico Hulkenberg como companheiro de equipe e confessou que já trocou alguns conselhos com o piloto mais experiente.

"Tem sido muito útil. Nico tem 15 anos de experiência na F1, então ele é, com certeza, um dos pilotos mais experientes do grid. Ele tem sido muito legal comigo nas conversas que temos de vez em quando".

A força G é um dos maiores fatores que exige muito do corpo dos pilotos, principalmente em curvas de alta velocidade, que acabam forçando o pescoço dos competidores. Para Bortoleto, a grande diferença entre as categorias de base e a F1 é exatamente a exigência da parte física.

"Definitivamente a parte física é uma das maiores mudanças. Não pilotei tanto os carros de F1, já que os quilômetros de testes são muito limitados. Tivemos apenas dois dias em Barcelona para o TPC [teste com carro anterior]. Mas a diferença é grande. Acho que é uma questão de adaptação".

Gabriel Bortoleto, Stake F1 Team KICK Sauber C44 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images

"Tenho treinado bastante, e a melhor forma de treinar, na verdade, é entrando no carro e se acostumando. Cada vez que você entra no carro, fica menos tenso, usa menos energia e tudo se torna mais natural. Mas, claro, o trabalho duro continua. Isso não será um problema".

O brasileiro sempre foi muito sincero sobre sua vontade de vencer e alcançar resultados e, agora, na F1, não será nada diferente. Mesmo estando em uma equipe que teve problemas em lutar por pontos em 2024, Bortoleto entende o maquinário que tem e sabe que terá um grande desafio para superar este ano.

"Tentar vencer nunca muda. Sempre buscamos isso. Mas sou realista. Sei que agora não estamos em posição de lutar por um campeonato. Mas acredito que podemos vencer no futuro. Só leva tempo".

"Muitos campeões mundiais passaram por essa fase. Então, sigo trabalhando para, quem sabe, um dia, alcançar esse objetivo".

