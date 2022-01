No GP de Abu Dhabi de Fórmula 1, o último da temporada passada, na garagem da Red Bull a presença de um convidado surpresa passou despercebida pelo público em geral: Cyril Abiteboul.

Após deixar a Renault em janeiro do ano passado, o engenheiro francês de 44 anos trabalhou como consultor da Mecachrome, empresa com longa história no automobilismo como fornecedora de motores e atualmente presente com suas unidades na Fórmula 2 e na Fórmula 3.

De resto, só apareceu nas redes sociais por ocasião da aposta feita a Daniel Ricciardo, em homenagem ao pódio do australiano no GP de Eifel de 2020.

A presença de Abiteboul na Red Bull foi obviamente notada por alguns insiders, e após o fim de semana de Yas Marina surgiram rumores sobre um possível novo noivado para o ex-Renault.

Os rumores apontam para uma negociação para o cargo de chefe do novo departamento em construção em Milton Keynes, o Red Bull Powertrain, estrutura que entrará em operação em alguns meses com a revisão das unidades de potência da Honda, mas destinada a expandir seus programas.

Obviamente não faltou quem apontou como um possível acordo Red Bull-Abiteboul viria após anos de relações tempestuosas entre a Renault (gerida pelo francês) e a própria Red Bull, um casamento que viveu momentos de crise com comentários indelicados perante à mídia.

O tempo na Fórmula 1 corre muito rápido, e a dupla Marko-Horner pode dar confiança à própria pessoa que há alguns anos foi alvo de acirrada polêmica.

