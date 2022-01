Frédéric Vasseur, chefe da Alfa Romeo, disse que as conversas da equipe com a Andretti sobre uma possível aquisição não afetaram seu planejamento para a temporada de 2022 da Fórmula 1, apenas atrasou algumas decisões. A marca americana estava conversando com os proprietários da Sauber - que opera a escuderia - sobre uma possível aquisição no final do ano passado.

A Andretti já tem presença na Indy, Fórmula E, Supercars e Extreme E, e buscava estender seu alcance à categoria de monopostos comprando uma participação majoritária no grupo.

Michael Andretti planejava colocar Colton Herta, piloto da equipe na Indy, em um dos assentos da F1, mas o acordo 'desmoronou' na última devido ao que a empresa chamou de "problemas de controle".

Menos de duas semanas depois que acordo foi desfeito, a Alfa Romeo anunciou que o piloto de Fórmula 2 Guanyu Zhou completaria sua formação para 2022, em parceria com Valtteri Bottas.

Embora o imbróglio com a Andretti tenha tido um grande impacto na operação da Sauber e em seus planos para o futuro, Vasseur deixou claro que as negociações não tiveram qualquer influência em seus preparativos que não fosse adiar o cronograma em algumas decisões.

"Nós não paramos em todo o lado técnico e não desaceleramos o desenvolvimento, com certeza", disse ele ao Motorsport.com. "Em algumas discussões, sobre patrocinadores, pilotos e assim por diante, tivemos que estar um pouco presentes, mas no final, isso não mudará a situação."

"Não teve impacto, exceto que adiamos algumas decisões. Foi uma distração [apenas] para mim", acrescentou quando questionado se a negociação mexeu com a equipe.

Frederic Vasseur, Team Principal, Alfa Romeo Racing, and Guenther Steiner, Team Principal, Haas F1 Photo by: Charles Coates / Motorsport Images

Bottas e Zhou se juntaram à Alfa Romeo para 2022 como parte de uma dupla totalmente nova, substituindo Kimi Raikkonen e Antonio Giovinazzi. A escuderia tenta se recuperar este ano sob os regulamentos técnicos revisados ​​depois de cair para o nono lugar no campeonato de construtores em 2021.

A chegada do chinês - o primeiro de seu país na F1 - deve oferecer um impulso financeiro graças à sua variedade de patrocinadores, enquanto o finlandês se junta com cinco anos de experiência na multicampeã Mercedes.

Vasseur falou da necessidade de "primeiro construir a base" antes de ir "passo a passo" na tentativa de elevar a Alfa Romeo no pelotão.

"Para o próximo ano, é um novo projeto, desenvolvido sob o teto de gastos", disse ele. "Temos uma nova formação e um novo motor da Ferrari. Estamos tentando juntar tudo."

"Todos estão fazendo o mesmo. E é provavelmente a parte mais agradável do trabalho, todos estão focados no desempenho e convencidos de que faremos melhor amanhã. É a principal motivação. No final, você terá alguém P1 e alguém P10. Teremos bons e maus resultados."

"O mais importante é que nós, como empresa, e desde os acionistas até os caras da fábrica, estamos certos de que estamos indo na direção certa. Isso é importante para mim, porque precisamos do apoio de todas as partes interessadas."

TELEMETRIA DE FÉRIAS: RICO PENTEADO fala tudo sobre NOVO CARRO DA F1 que estreia em 2022

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações para ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

Podcast #157 - Sucesso da F1 na Band e destaques de 2021: entrevista com editor Fred Sabino

Your browser does not support the audio element.

SIGA NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: