Jeddah, é você? Neste sábado, o terceiro e último treino livre para o GP de Abu Dhabi de Fórmula 1 trouxe uma cena similar à vista na semana passada, quando o heptacampeão Lewis Hamilton atrapalhou novamente uma volta rápida de Nikita Mazepin, da Haas. O problema é que, caso seja julgado da mesma forma que o anterior, o piloto da Mercedes estará em maus lençóis.

O russo vinha em volta rápida quando encontrou o britânico lento no meio da pista, e precisou desviar para evitar uma batida. Pelo rádio, Hamilton disse rapidamente que não teve como desviar de Mazepin.

Veja abaixo imagens do momento:

O problema para Hamilton é que o heptacampeão já está na corda bamba. Pelo enrosco da semana passada, ele recebeu uma reprimenda, a segunda da temporada e, caso receba mais uma, poderá ser punido com dez posições no grid de largada, o que afetaria e muito sua luta pelo título contra Max Verstappen.

A primeira advertência de Hamilton foi no GP do México, onde ele fez uma manobra arriscada de volta à pista, como citado no documento divulgado na época: "O carro 44 saiu do traçado no lado esquerdo entre as curvas 1 e 2 e voltou entre a 2 e 3, em vez de retornar pilotando para o lado esquerdo do bollard na Curva 3."

A segunda, que foi o já citado bloqueio em Mazepin em Jeddah: "O piloto recebeu um aviso de dez segundos de que o carro 9 se aproximava quando ele estava na Curva 2. Devido a uma falha de comunicação, ele não recebeu outro alerta até que o veículo estivesse ao seu lado. É responsabilidade do motorista evitar obstáculos, para este circuito, ele depende da equipe para se comunicar de forma eficiente. Isto não aconteceu neste caso."

O regulamento da F1 diz que, na terceira advertência de um piloto, e caso as duas primeiras sejam por infrações de pilotagem, ele receberá uma punição de dez posições na corrida. Caso o limite seja estourado durante a prova, a penalidade é aplicada na seguinte.

