Felipe Massa disputa neste fim de semana a última etapa de 2021 da Stock Car Pro Series, em Interlagos. O ‘novato’ da maior categoria do automobilismo brasileiro vem de uma sequência de viagens que inclui o GP da Arábia Saudita de Fórmula 1, no papel de embaixador da categoria.

Falando com exclusividade ao Motorsport.com, Massa deixou sua opinião sobre os polêmicos embates entre os dois principais personagens do campeonato, Lewis Hamilton e Max Verstappen.

“Acho que era um clima de competição forte entre as duas equipes, dos dois pilotos”, disse Massa. “Chegou na corrida e acho que esse clima aumentou ainda mais, e virou talvez um clima, na minha opinião, até um pouco meio sujo do lado do Verstappen. Foi meio negativo para ele o que aconteceu, chegar na última corrida do ano empatado com o Hamilton.”

“E ao que tudo indica, a Mercedes está na frente, e agora vamos ver o que vai acontecer na última corrida, se vai ser uma corrida normal, só um clima de competição ou algo sujo onde a gente sabe onde pode acabar, em decisões da FIA e, sem dúvida, para o esporte não é legal.”

Quando indagado se neste domingo, em Abu Dhabi, Verstappen e Hamilton podem protagonizar um capítulo semelhante aos de Ayrton Senna X Alain Prost, Massa não descartou esta possibilidade.

“Eu acho que não é impossível, creio que é algo que pode acontecer, porque vimos o que aconteceu na última corrida. Então, acho que as decisões que o Verstappen tomou na última corrida podem fazer com que o campeonato termine no tapetão.”

