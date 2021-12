Lewis Hamilton pode ser "muito astuto" em sua abordagem das corridas, avaliou o chefe da Red Bull, Christian Horner. Depois de uma batalha polêmica entre o britânico e Max Verstappen no GP da Arábia Saudita de Fórmula 1 do fim de semana passado, houve um debate sobre os diferentes estilos dos dois pilotos.

Enquanto o holandês foi amplamente apontado como sendo mais agressivo e disposto a ultrapassar os limites no combate roda a roda, o heptacampeão falou abertamente sobre o desejo de ser o "mais puro" dos competidores.

No entanto, Horner acha que a situação não é tão clara assim. Em vez disso, ele sugere que a maneira como Hamilton empurrou Verstappen para longe na última curva durante a batalha em Jeddah mostra que ele também pode estar disposto a levar as coisas ao limite.

Questionado sobre as sugestões de que seu piloto é amplamente apontado como o único pronto para arriscar o contato, Horner disse: "Eu gostaria que você olhasse para a entrada de Lewis na curva final. Ele empurrou Max da mesma maneira".

"Qualquer piloto que passou pelo kart ou correu em qualquer categoria sabe que é difícil. É assim que essas crianças competiram ao longo de suas carreiras. Lewis é muito astuto com a maneira como às vezes o faz. Basta olhar para a última curva quando ele correu com Max lá, e havia outra também, onde ele abriu o volante - acho que foi na Curva 1."

"Esses são dois caras que estão lutando por margens muito estreitas e empurrando-os para o limite. E se você não quer que eles tenham a habilidade de ir além, coloque brita."

Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

A luta entre Hamilton e Verstappen ultrapassou os limites algumas vezes em Jeddah, com a dupla colidindo em um ponto e penalidades sendo distribuídas. Em meio a uma rivalidade tão intensa, há uma grande probabilidade de que as tensões aumentem ainda mais na final de Abu Dhabi, já que o título está em jogo.

Horner não está muito preocupado com essa situação, e diz que o foco será simplesmente terminar à frente.

"Acho que o vencedor leva tudo, não é?", comentou. "Quem termina na ponta é o campeão mundial, então vamos ver. Nós temos uma chance. Temos que tentar ganhar de Lewis mais uma vez este ano. O desempenho está com eles [Mercedes] no momento, venceram três corridas seguidas e serão muito competitivos."

"Há o novo layout [do circuito de Yas Marina], mas já esperávamos que eles tivessem uma grande vantagem sobre nós [na Arábia Saudita] e lutamos muito, atacamos na prova e acho que Max foi excelente durante todo o fim de semana."

